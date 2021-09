A Fossano la presentazione della casacche per EuroBaseball 2021 [GALLERY]

E’ ormai tutto pronto per l’inizio del campionato europeo di baseball, che quest’anno si disputerà in Piemonte tra Avigliana, Settimo Torinese e Torino. Mentre l’inizio ufficiale è fissato per il 12 settembre, la nazionale di Mike Piazza resterà in ritiro a Fossano fino a venerdì, 2 giorni prima del via.

Nella serata di ieri, in piazza Castello, sono state presentate le casacche con le quali il roster di giocatori affonterà l’imminente competizione. Applausi scroscianti hanno accompagnato la salita sul palco degli atleti, presentati uno ad uno e del loro allenatore, incitati anche dalla squadra fossanese, presente in toto nelle prime file.

Sul palco, oltre ai principali membri del team Italia, sono saliti il sindaco della città di Fossano Dario Tallone assieme all’assessore allo sport Donatella Rattalino, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano Gianfranco Mondino e il consigliere regionale Franco Graglia. Anch’essi hanno voluto portare il loro sostegno alla nazionale, augurando alla squadra di ripetere i successi ottenuti negli ultimi mesi da diverse compagini sportive del nostro Paese.