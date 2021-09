Alba: tutti gli appuntamenti di “Resistenza nella memoria 2021”

La Città di Alba celebra il 77° anniversario della Libera Repubblica e il 72° anniversario del conferimento della Medaglia d’Oro al Valore Militare con le manifestazioni “Resistenza nella memoria”, organizzate dall’Assessorato comunale alla Cultura in collaborazione con le associazioni cittadine.

Gli appuntamenti:

domenica 12 settembre 2021

ore 9.00

Monumento all’Alpino, Parco della Divisione Cuneense Alba

Commemorazione monumento dell’Alpino per l’onore ai Caduti, in collaborazione con il Gruppo di Alba dell’A.N.A., in ricordo di tutti gli alpini morti in guerra. A cura dell'Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti.

ore 9.30

Ex caserma General Govone, corso Piave

Commemorazione

Ricordo del primo eccidio della Resistenza albese in cui venne fucilato Luigi Rinaldi di Alba. Ricordo dell’uccisione dei 4 militari del 31esimo Reggimento Fanteria di stanza ad Alba. A cura dell'Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti.

ore 15.00

Cortile della Maddalena

Maratona Fenogliana

Organizzata in collaborazione con il Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura "Beppe Fenoglio" o.n.l.u.s.

Giovedì 21 ottobre

ore 18.00

Chiesa di San Giuseppe

Convegno

In ricordo dei 23 giorni della Città di Alba saranno analizzati e commentati alcuni momenti significativi della Resistenza albese attraverso letture e interventi. A cura del Centro Culturale San Giuseppe in collaborazione con l'Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti.

Lunedì 1 novembre

ore 15.00

Campo della Memoria – Cimitero monumentale di via Ognissanti

Deposizione corona di alloro sul monumento ai Caduti della prima e della seconda Guerra mondiale.

Domenica 21 novembre

ore 18.00

Cattedrale di San Lorenzo

Santa Messa

In onore delle vittime delle rappresaglie nazi-fasciste del 18 novembre del 1944 contro i civili albesi. A cura del Centro Culturale San Giuseppe in collaborazione con l'Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti.

Inoltre, per ottobre e novembre sono in via di definizione altre iniziative, anche con il coinvolgimento degli studenti, a cura dell’A.n.p.i. sezione di Alba.

Gli altri eventi saranno comunicati di volta in volta, considerando le prescrizioni dettate dall’emergenza coronavirus in atto.