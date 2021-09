Ceva, torna la Mostra del Fungo e l'esposizione del Gruppo Micologico

Torna a Ceva la 60^ Mostra del Fungo, con un programma denso di appuntamenti per tutto il week-end.

"Sabato 18 e domenica 19, sotto i portici di via Marenco" - spiegano dal Gruppo Micologico Cebano "Rebaudengo-Peyronel", che cura la parte scientifica della mostra - "i visitatori potranno vedere la tradizionale esposizione. La presenza di molti funghi sarà pregiudicata a causa della siccità. Nella strada ci sarà l'esposizione di essenze arboree, erbe commestibili e non e lo stand didattico-illustrativo con materiale scientifico, pubblicazioni e il piatto celebrativo 2021".

Il taglio del nastro della 60^ edizione si terrà sabato 18 alle 18, in piazza Vittorio Emanuele II, dove verranno consegnati il "Fungo d'oro", assegnato al pittore Tanchi Michelotti e il premio “Sentinella glocal del territorio” a Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino. Nel corso della premiazione verrà anche il gemellaggio del fungo di Ceva con il porro di Cervere.

Per il fine settimana, in occasione della Mostra, visite a ingresso libero, al giardino botanico del Museo del Fungo, presso ex Convento Cappuccini dove, domenica alle 17, si terrà la conferenza “Licheni: il felice abbraccio tra un’alga e un fungo. Cosa sono, dove vivono e come possono aiutarci a “misurare” la qualità ambientale dell’aria che respiriamo”, a cura di Erika Chiecchio, dottore naturalista, istruttore tecnico dell’Ente Aree Protette Alpi Marittime e Assessore all’ambiente della Città di Mondovì.

IL PROGRAMMA COMPLETO