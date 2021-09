Tutti gli studenti della “Montalcini” a scuola con il Pedibus

Questa mattina, , un lunghissimo serpentone di bambini accompagnati da insegnanti e volontari si è snodato da piazza Giolitti fino alla scuola “Rita Levi Montalcini” in via Marconi. Sono stati infatti circa 250 gli alunni che hanno partecipato a “La piazza, luogo di aggregazione e di didattica”, la grande lezione pratica per insegnare ai giovanissimi studenti le modalità di svolgimento del Pedibus organizzata dalla Città di Bra in occasione della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile” (European Mobility Week).



Una speciale sperimentazione didattica che si è ripetuta con un percorso inverso nella tarda mattinata, al momento dell’uscita da scuola.



“ È stato davvero emozionante vedere tutti gli studenti della “Montalcini” dirigersi incolonnati a scuola”, commenta il sindaco Gianni Fogliato, presente a una iniziativa. “Riteniamo che sia molto importante insegnare ai bambini a muoversi in maniera sostenibile e a far capire fin da piccoli l’importanza di preservare l’ambiente. Ci auguriamo che questa sensibilità si diffonda sempre più e che i giovani di oggi siano i portatori di questo messaggio”.