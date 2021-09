Il progetto “Inter Aequalis” si presenta ai quartieri Moretta e Santa Margherita di Alba con una serata ludica

“Inter Aequalis” è un progetto nato ad Alba nel 2018 con l’obiettivo di favorire la convivenza alla pari tra persone pronte per un’esperienza nel sociale e persone con disabilità desiderose di maggiore indipendenza e autonomia.

Promosso dalla cooperativa sociale “Alice” di Alba, dall’associazione di volontariato Lucio Grillo in collaborazione con il Consorzio socio assistenziale Alba-Langhe-Roero e con il sostegno della Fondazione Crc si propone di offrire anche alle persone con disabilità l’opportunità di spiccare il volo e lasciare il nido dei genitori, per provare l’esperienza di vivere da soli.

La pandemia, con le chiusure che ne sono conseguite, ha rappresentato un banco di prova importante per gli utenti del servizio e i volontari: un momento difficile dal quale “Inter Aequalis” riparte con una nuova iniziativa.

i coinquilini aderenti al progetto intendono presentarsi ai vicini e alla città di Alba.

Lo fanno venerdì 24 settembre con l’iniziativa “AvVicinati”, presentazione ludica di “Inter Aequalis” che prevede la partecipazione per i presenti a due giochi divertenti e interattivi. «Ai vincitori offriremo un premio a sorpresa», spiega Emilianna Troiano, educatrice del progetto.

«Dopo un’anticipazione giovedì 16 settembre per i nostri condomini, l’invito è rivolto questa volta ai giovani e a tutti gli abitanti dei quartieri Moretta e Santa Margherita: ci auguriamo che quella del 24 sia, oltre che una bella serata, anche un modo innovativo per fare conoscenza e, perché, no, incontrare nuovi amici e volontari».

L’appuntamento è dunque per venerdì alle 20 e 30, presso la Parrocchia di Santa Margherita in Cascina (in via Santa Margherita 32) ad Alba. E’ richiesto il Green Pass.