Tanti eventi dai sapori e dai colori autunnali nel fine settimana in Granda

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione anche a causa del meteo.

Tutti gli eventi per questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it

Paesi e città in festa

A Costigliole Saluzzo nel fine settimana si festeggia con la 84° Sagra dell’Uva Quagliano. Domenica 26 settembre, a partire dalle 9, nella strada centrale del paese si snoderà il mercatino dei prodotti tipici e di artigianato locale.

A partire dalle 11,30 si terrà l’inaugurazione con le autorità e l’accompagnamento del complesso bandistico “Santa Cecilia”. Sarà allestita la mostra ortofrutticola e durante tutta la giornata sarà possibile degustare il vino Quagliano e i prodotti tipici locali. Nel pomeriggio, a partire dal le 15, andrà in scena uno spettacolo di magia di strada a cura del Clown Comizio, cui farà seguito un intrattenimento musicale in compagnia di Paolo, Alberto e la Band.

A Palazzo Sarriod de La Tour si potranno ammirare già da sabato le opere di Fabio Brambilla e fotografie artistiche di Sergio Casalone. Ingresso con Green Pass e prenotazione.

Info e programma completo: www.facebook.com/ATPCostiglioleSaluzzo

La zucca di Piozzo domenica 26 settembre si trasferisce lungo la Fondovalle Tanaro, per una giornata a tema, nella grande area dell’Open Garden Baladin, a fianco del birrificio di Teo Musso con “Zucca in cascina”. L’evento si apre alle 10.30, con possibilità di visite al birrificio (su prenotazione anche sul posto, secondo disponibilità) e prosegue fino al pomeriggio con il “mercato della zucca”, allestito dagli agricoltori di Piozzo.

Sul posto anche una grande esposizione con centinaia e centinaia di varietà di zucche dal mondo e la cucina Baladin, con menù dedicato alla zucca, accompagnato dalle birre della casa. “Special guest” sarà la zucca da record di Andrea Bertone, fariglianese, grande esperto ed appassionato di ortaggi giganti, che ogni anno partecipa alla Fiera piozzese con le sue spettacolari “creazioni”.

Info: www.baladin.it/eventi

Fossano festeggia i primi vent’anni della Protezione civile. Sabato 25 settembre ore 8,30-12 e ore 15-18 visite guidate riservate ai bambini delle scuole primarie fossanesi agli stand allestiti in piazza

Castello, alla mostra fotografica allestita nel cortile del castello Principi d’Acaja e ai disegni da loro stessi realizzati esposti nella sala Barbero; alle 21 nell’arena di piazza Castello è in programma “The movies songs”, concerto interamente dedicato alle colonne sonore di alcuni dei più celebri film della storia del cinema internazionale. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al cinema-teatro “I portici”.

Domenica 26 settembre cerimonie religiose, saluti delle autorità cittadine e consegna degli attestati ai volontari e dei gagliardetti alle autorità convenute. A seguire, per gli invitati, buffet nel cortile del castello dei Principi d’Acaja.

Info: www.comune.fossano.cn.it

A Vottignasco sabato 25 e domenica 26 settembre, in occasione della rassegna "Restitussion - piaceri di cultura nelle Terre di Mezzo" la Pro Tetti Falchi organizza alcuni eventi collaterali all'apertura straordinaria della Cappella di San Rocco.

Sabato alle 20 ci sarà la cena “Ula al furna” e domenica, a partire dalle 9 nelle vie della borgata appuntamento con l’esposizione di prodotti tipici e alle 12 il pranzo. Alle 17 verrà celebrata la messa e alle 19 si torna a tavola con la polenta e salsiccia nobile di Votti. Prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/Vottignasco

Nel fine settimana è in programma la Festa dei Corpi Santi a Scarnafigi con tanti eventi. Sabato 25 settembre, prima dell’apericena in consolle, nella cornice del Salone Lux si terrà la presentazione del nuovo libro di Michele Navarra “Nella tana del serpente”.

Domenica 26 settembre, messa e tradizionale consegna dei diplomi al mattino. Al pomeriggio, alle 17.30, concerto itinerante per le vie del paese con le “Giovani Voci del Monviso” e, alla sera, alle 22, spettacolo “piroemozionale”.

Gli eventi si svolgeranno al coperto nel Palatenda montato al parco del Castello. Il tutto sarà accompagnato dal mercato domenica mattina, l’esposizione di macchine agricole e automobili nel fine settimana e il luna park per i più piccoli fino al lunedì. Info e programma completo: www.facebook.com/Impegno.per.Scarnafigi

A Caramagna Piemonte fino a lunedì 27 settembre è in programma la festa patronale dedicata alla Beata Caterina con enogastronomia, musica, sport, comicità, giochi e divertimento. La taverna del Gruppo Giovani aprirà alle 18 sabato 25 settembre e verrà servita la cena sotto il tendone di piazza Castello, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica 26 settembre, prenotazione obbligatoria.

Per gli amanti della musica, l’appuntamento sarà in piazza Boetti con il concerto live dei Pga – Punk Goes Acoustic (Andre Rock + Guest); a seguire, il concerto di musica occitana dei “Bistrò Dalfin”. Al Palasport si esibirà l’orchestra “I Roeri”.

La domenica mattina alle 9, apriranno i battenti gli stand “Lego” e nel pomeriggio ci sarà scambio dei giocattoli, mentre alle 16 sarà il turno delle premiazioni delle Caralimpiadi, seguite dalla gara di scacchi umani in costumi medievali. Alle 21 è previsto lo spettacolo di Gianluca Impastato “30 anni, fotomodello”. Dalle 23.30, dj set sotto la torre. Info e programma completo: www.comune.caramagnapiemonte.cn.it

A Canale il “Gran Mercà” delle pulci, dell'antiquariato e del collezionismo avrà luogo domenica 26 settembre. Dalle 8 alle 19, nel centro storico a partire dall'asse dei portici di via Roma ci saranno 150 espositori attesi sin dalle prime luci del mattino.

Anche nella seconda delle due edizioni annuali, seguendo il copione è stata emessa una cartolina commemorativa in 500 copie numerate: l'opera è tutta dedicata al Giro d'Italia. Per tutta la giornata la Confraternita di San Giovanni ospiterà una mostra antologica che vedrà esposte tutte le medesime cartoline prodotte negli anni.

Info: https://canaleonline.it

A Bra sabato 25 settembre è in programma “Pro loco in città”, manifestazione culinaria tra associazioni paesane impegnate a preparare un proprio menù con specialità di territorio: antipasti, primi e secondi piatti, dolci. La serata inizierà già alle ore 18 con golose proposte culinarie, per favorire un maggior distanziamento sociale le tavolate saranno imbandite non più in piazza Carlo Alberto ma in piazza Spreitenbach. Ingresso gratuito, piatti a pagamento, obbligatorio il green pass e indossare la mascherina.

Si potranno gustare raviole ai porri, bagna caoda con verdure, carpaccio di fassona, peperoni con salsa verde, tomino con salsa rossa, vitello tonnato, anguille marinate, acciughe rosse e verdi, fritto misto alla piemontese, lumache al guazzetto e fritte e dolci come bonet, frittelle di mele, torta di nocciole e cioccolato e tanti altri.

Ad accompagnare la manifestazione ci sarà l’ormai consueta presenza di Radio Alba.

Info: www.turismoinbra.it.

A Serralunga D'Alba nel fine settimana è in programma la Sagra della Cugnà. Sabato 25 settembre presso la trattoria del Castello in località Baudana è in programma la Grande cena del bollito misto al prezzo di 30 euro bevande incluse, nell'occasione ci sarò il Premio alla Persona più genuina di Serralunga” e la presentazione del progetto “Traveling to Serralunga”.

Domenica 26 nel centro storico a partire dalle 9 mostra mercato dei prodotti tipici e pranzo itinerante fra le vie del paese con protagonista la cugnà, specialità a base di mosto e frutta.

Info: www.facebook.com/prolocoserralunga

La Fiera d'Autunno di Caraglio e Valle Grana prosegue fino a domenica 26 settembre.

Ci saranno oltre 300 le bancarelle presenti in fiera, con proposte che andranno dall’eccellenza artigiana, a quella alimentare e all'agricoltura. Nell’area dedicata alla Confartigianato una ventina di artigiani metteranno in mostra le proprie attività.

Sia sabato che domenica in piazza San Paolo ci sarà il raduno di trattori d’epoca mentre nell’ex chiesa di San Paolo ci saranno gli “Artisti caragliesi in mostra”. Durante la manifestazione si potrà anche gustare il menù della 18° Sagra degli Gnocchi al Castelmagno al costo di 10 euro. Alle 22,30 di sabato 25 settembre è in programma il grandioso spettacolo pirotecnico. Su tutto il percorso fieristico obbligo di utilizzo della mascherina e percorso obbligato a senso unico.

Info e programma completo: www.facebook.com/AssociazioneInsiemePerCaraglio

Ad Alba appuntamento nel fine settimana con la Festa del Vino, manifestazione che porta in scena, lungo tutto il centro storico della città, le espressioni vinicole più rappresentative del territorio di Langa e Roero.

Oltre a questo appuntamento è previsto anche il compleanno di Go Wine, che celebrerà la ricorrenza con convegni, degustazioni e premiazioni assieme ai soci e agli enoappassionati. È previsto un itinerario fra via Cavour e piazza Duomo, che per due giorni diventerà un’ideale “via del vino”. Saranno programmati due turni (ore 13,45-16,30 e 16,30-19,15), con numeri contingentati e con l’obbligo del Green Pass. Prenotazione obbligatoria.

Info e aggiornamenti su: www.gowinet.it e sulla pagina Facebook dell’associazione.

A Sampeyre nel fine settimana sono in programma la Fiera di San Michele e la Sagra delle Raviole. Per l’intera giornata di domenica 26 settembre si terrà il grande mercato agricolo in Piazza della Vittoria e nell’area dell’hotel Monte Nebin, allietato dalla musica itinerante del gruppo folk “I Sunadur d’la piola”. Nel pomeriggio dalle 15 alle 16 si potrà assistere alla tradizionale Rudunà, con il passaggio delle mandrie in piazza. Dalle 16 alle 18, due ore di spettacolo musicale itinerante della “Desperados show band”, gruppo di 25 musicisti e ballerine.

Le raviole di Sampeyre potranno essere gustate nei ristoranti del capoluogo e delle frazioni in un menu convenzionato a 25 euro.

Info: www.facebook.com/comunedisampeyre

Festa patronale anche a San Michele Mondovì con tanti eventi per tutti. Sabato 25 settembre l'appuntamento è con la 'Passeggiata sotto la Luna', iniziativa aperta a tutti, sanmichelesi e non, per percorrere insieme il petalo viola del Landandè.

Il ritrovo alla camminata sarà alle 17.30 in piazza Umberto I e tutti i partecipanti avranno una gradita sorpresa all'arrivo a San Giovanni, a cura della Pro Loco.

Domenica 26 settembre alle 10, nella piazzetta adiacente al teatro, avverrà il taglio del nastro alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, della popolazione e delle associazioni paesane con i rispettivi stendardi. Seguirà l'intitolazione del teatro a Piter Pecchenino e l'apertura della mostra in suo onore, in Comune.

Nel pomeriggio, in Piazza Umberto I, per la gioia dei bambini e dei ragazzi, alle 15 arriverà il Mago Trinchetto. A seguire, alle 16.30, il concerto della Fondazione Fossano Musica, con il tributo ad un grande della musica italiana: Lucio Dalla. Il concerto, diretto dal maestro Gianni Virone, dedicherà l'apertura a Nini Rosso, celeberrimo trombettista nato proprio a San Michele il 19 settembre 1926.

Info: www.comunesanmichelemondovi.it

A Cuneo fino a domenica 26 settembre, in piazza Galimberti ritorna l’appuntamento con il Mercato Europeo, momento commerciale e gastronomico che costituisce un richiamo nel cuore della città con le tante bancarelle e con tante proposte gastronomiche: da salumi e formaggi alla carne alla brace, dal cibo di strada a dolci e golosità, insieme con artigianato artistico e tradizionale, da vari Paesi.

Nella giornata di domenica 26 settembre è previsto un appuntamento straordinario festivo col mercato tradizionale.

A Spinetta il Circolo Acli “Associazione sportiva dilettantistica” propone fino al 27 settembre la sagra di San Foca. Si inizia sabato 25 settembre alle 19 con carne alla brace sia d'asporto sia ai tavoli e alle 21, serata animata dal mago Tonino. Domenica 26 settembre, alle 11 sono in programma le cerimonie religiose e alle 16 animazione per grandi e piccini con Beppe Brondino e Madame Zorà.

Alle 18.30, inizio della distribuzione di polenta da asporto (contenitori da casa) e, alle 19.30, servizio al tavolo. Alle 21, spettacolo musicale con “L'ora Canonica”. I festeggiamenti si terranno nella sede polivalente “Giuseppe Peano” di via Roata Canale 14.

Info: www.facebook.com/sanfocaspinettacuneo

Musica e spettacoli

Sabato 25 settembre alle ore 18 nel Santuario Maria Santissima di Mussotto d’Alba è in programma “Tutti pazzi per la vita: serata fuori posto per sguardi eccentrici e cuori erranti”, un evento- performance, coordinato da Luciano Fico, per accompagnare lo spettatore ad esplorare i territori della Follia, al di fuori dei nostri preconcetti e delle nostre paure. Immagini, musica, parole generosamente offerte da chi ha, in qualche modo, percorso strade non ordinarie o ha intrecciato altri destini errabondi.

Per l’occasione il pittore Giancarlo Giordano espone le sue opere, impregnate delle sofferenze incontrate in 23 anni di lavoro presso l’Ospedale Psichiatrico di Racconigi. Info: www.profondoumano.it

Domenica 26 settembre apertura straordinaria del Teatro Sociale Busca di Alba, che dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, ospita un’installazione artistica sperimentale nell’ambito dell’iniziativa Teatro Aperto, che si concluderà con una performance di danza con Daniele Renzi ore 17.30.

Info: www.profondoumano.it

Prosegue con Alba Music Festival la rassegna “Bacco& Orfeo”. Domenica 26 settembre alle ore 11 nella chiesa di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba è in programma il concerto del chitarrista Claudio Piastra. L’artista eseguirà musiche di Villa-Lobos, Brouwer, Piazzolla e Morricone Alle 16.30 nella chiesa di Santa Chiara in via Barbacanna a Bra sarà la volta del duo Vadim Tchijik al violino e Armine Gasparian-Varvarian al pianoforte.

La coppia proporrà musiche di Mozart, Beethoven, Dvořák. Al termine dei due concerti saranno degustati i vini della Cascina Chicco di Canale: un’occasione conviviale per l’incontro tra artisti e pubblico, per conoscersi e condividere il piacere dell’arte e del vino. Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid.

Info, prenotazioni e prevendite: www.albamusicfestival.com

AlbaFutureFest è in programma ad Alba fino a domenica 26 settembre, all’insegna dell’ambiente, declinato attraverso diverse letture: il viaggio, lo sport, la musica e la comunicazione.

Rendere protagonisti i giovani del loro futuro. Sabato 25 settembre alle 16.30, nell’arena del Teatro, i giovani incontreranno quattro testimonial di eccezione, con i quali prepareranno lo spettacolo concerto della sera. Chiusura alle 21, al Teatro, con un concerto- spettacolo con la Quadrilla Folk Band e i Riciclato Circo Musicale.

Domenica 26 settembre, dalle 14.30 presso la Zona H, sport, musica e incontri. Si potrà partecipare a laboratori interattivi, provare lo skateboard, giocare a beach volley o basket e ascoltare musica.

Info: www.comune.alba.cn.it

A Dogliani la Filarmonica “Il Risveglio” organizza un Open day che si terrà domenica 26 settembre dalle 10 alle 12,30 per le vie del centro storico e in piazza Gorizia, di fronte all’ingresso del Cinema Multilanghe, si esibiranno due formazioni cameristiche nate all’interno della banda doglianese.

Info: www.facebook.com/Società-Filarmonica-Il-Risveglio

A Racconigi sabato 25 settembre alle 17, la Soms ospiterà uno spettacolo atipico dal titolo “Il campione e la zanzara”, di Faber Teater, spettacolo itinerante di strada per attori e pubblico in bicicletta. I personaggi guideranno gli spettatori lungo la vita del campione Fausto Coppi. Ingresso 5 euro. Info: www.facebook.com/associazioneprogettocantoregi

A Centallo appuntamento sabato 25 settembre alle 21.00 con il gruppo “Poohregeneration” presso il Pala Crf, con ingresso gratuito. Verranno proposti tutti i brani più celebri - i classici “Tanta voglia di lei”, “Pensiero”, “Noi due nel mondo e nell’anima”, “Uomini soli” - e altri meno conosciuti, per un live coinvolgente. Il concerto è organizzato dall’Avis Centallo, non c’è prenotazione e i posti a sedere sono contingentati. Al concerto potranno assistere non più di 300 persone.

A Saluzzo sabato 25 settembre è in programma l’ultimo concerto della 28ª edizione di Chitarrissima, il festival musicale saluzzese. Sabato si alterneranno nelle esibizioni Francesca Galvagno ed Emanuele Buono. Appuntamento alle 21,15, nella sala tematica della Fondazione Amleto Bertoni in piazza Montebello 1. Info e prenotazioni; www.saluzzomusicafestival.it

L’associazione Amici della Musica di Busca propone, domenica 26 settembre alle 21 al Civico, il concerto del violinista Vadim Tchijik e della pianista Armine Varvarian. I due artisti internazionali suoneranno brani di Mozart, Beethoven e Dvoák. L’ingresso all’evento, che fa parte della diciassettesima stagione artistica Musicaè, è libero con precedenza ai soci e obbligo di prenotazione. Per accedere è necessario il green pass. Info: www.comune.busca.cn.it

Domenica 26 settembre è in programma una camminata con accompagnamento musicale e in compagnia di una guida ambientale alla scoperta di sentieri e bellezze naturalistiche nelle terre del Monviso. Meta della giornata (partenza ore 10), un anello che da Melle, in Valle Varaita, porta al Santuario della Madonna della Betulla.

L’accompagnamento musicale sarà a cura del gruppo Rota di Sonaires, formazione composta da Sergio Berardo dei Lou Dalfin e da alcuni musicisti della Grande Orchestra Occitana. La partecipazione è gratuita ed è possibile prenotare il pranzo al sacco al costo di 10 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria. Info: www.occitamo.it

Sabato 25 settembre nella Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli a Bagnolo Piemonte, l’ensemble vocale Polimnia, sotto la direzione del Maestro Claudio Fenoglio, con la partecipazione del violoncellista Claudio Pasceri e della violinista Sara Mazzarotto, sarà protagonista assoluto di un concerto di musica dal repertorio ampio ed eterogeneo. Musiche di Verdi, Puccini, Debussy, Mendelssohn.

Info: www.facebook.com/Polimnia-Ensemble-Vocale

Domenica 26 settembre a Paraloup, Rittana, andrà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “Nomadi nel vento – parole e pensieri di un’umanità che non vuole fermarsi”. Nel corso della giornata, oltre alla performance teatrale che si terrà alle 14.30, con testi e regia di Gimmi Basilotta, ci saranno altri importanti momenti di condivisione: l’appuntamento è alle ore 11 al Chiot Rosa, per salire tutti insieme a piedi a Paraloup accompagnati dalla musica di Prisma Banda.

Una volta in borgata, un rituale simbolico, proprio come avveniva in passato nei piccoli centri di montagna: la cottura del pane nel forno di comunità, che poi verrà condiviso con i partecipanti nel momento di pic-nic collettivo.

Info: www.facebook.com/borgataparaloup

Sabato 25 settembre, alle ore 21, presso gli spazi di Abrì, a Pradleves si terrà Resistem, una serata che con musiche e letture proverà a riflettere sui temi della libertà, dell’impegno e dell’attivismo, al di là delle solite retoriche. qualche modo sempre anche r-esistere, agire, impegnarsi.

Durante la serata Nicola Lerda, accompagnato dalla sua chitarra proporrà brani del repertorio popolare e del cantautorato italiano e internazionale. Le musiche si alterneranno alle letture curate dal “Teatrino al forno del pane”, un’esperienza nata da un’idea di Giorgio Buridan, partigiano, scrittore e drammaturgo, che scelse la valle Grana per vivere gli ultimi anni della sua vita.

Ai partecipanti all’evento sarà offerta una consumazione. Inizio della serata alle 21. Possibilità di apericena dalle 19 su prenotazione.

Info: www.facebook.com/Il-teatrino-al-forno-del-panefondato-da-Giorgio-Buridan

L'Associazione Liretta di Montemale di Cuneo ha il piacere di ospitare il concerto della band "Il colore del vento" domenica 26 settembre per......RIDARE VITA AD UN SOGNO...,il sogno di Olga e Mario. Il gruppo musicale prende il nome da un brano di Fabrizio De Andrè e presenterà pezzi del cantante genovese che ha saputo dare dignità con le sue canzoni a temi cari all'associazione: l'attenzione a chi è diverso, agli ultimi, ai poveri, agli stranieri, a chi è emarginato. Lo spettacolo prevede canzoni, immagini, poesie, brevi brani letterari. Il concerto si terrà a Liretta, frazione di Montemale, con inizio alle ore 16, nel rispetto delle norme anti-covid vigenti.

Info: https://business.facebook.com/associazione.liretta

Giornate Europee del Patrimonio culturale

Le Giornate Europee del Patrimonio 2021, intitolate “Patrimonio culturale: tutti inclusi!”, mirano quest’anno alla riflessione su una partecipazione attiva al patrimonio culturale che diventi propria di tutti i cittadini, senza distinzione: di ogni fascia d’età, gruppo etnico e minoranza presente sul territorio. In tutta la Granda ci sarà la possibilità di visitare beni storici e artistici con visite in autonomia o guidate con ingresso gratuito o ridotto. Di seguito alcuni esempi.

A Saluzzo i musei si preparano ad accogliere i visitatori in occasione di quella che è la più estesa manifestazione culturale d’Europa. Sabato 25 settembre, MuSa punta tutto sulla Castiglia e su Casa Cavassa. Sarà possibile visitare i camminamenti di ronda della Castiglia, ed effettuare la visita guidata di Casa Cavassa. Domenica 26 settembre, visite con ingresso ridotto di Casa Cavass, della Castiglia e visita guidata pomeridiana di Casa Pellico, seguita dalla visita ai Fondi Storici.

Info: www.facebook.com/MuSaMuseiSaluzzo

La diocesi di Saluzzo aderisce alla programmazione di “Cultura a porte aperte” e nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre saranno visitabili a Saluzzo il Palazzo dei Vescovi con il Museo Diocesano e la Biblioteca Diocesana, a Crissolo, il Santuario di San Chiaffredo, ad Acceglio il Museo d’Arte Sacra dell’alta Valle Maira e a Macra la Cappella di San Salvatore con apertura automatizzata “Chiese a porte aperte”.

Info: www.facebook.com/Palazzo-dei-Vescovi-di-Saluzzo e https://visitsaluzzo.it/eventi/palazzo-dei-vescovi-cultura-a-porte-aperte

Info “Chiese a porte aperte”: www.cittaecattedrali.it/it/chiese_aperte

Questo fine settimana, sempre in occasione delle Giornate europee del patrimonio, è prevista l’inaugurazione di “Restitussion. Restituzione. Arte e fede nelle Terre di mezzo”, evento culturale diffuso alla scoperta del patrimonio religioso e spirituale dei 17 Comuni dell’associazione Octavia Terre di mezzo: Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Lagnasco, Manta, Moretta, Monasterolo, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villanova Solaro, Vottignasco e Villafalletto.

Il tema di questa edizione, “Pestilenze, pandemie, flagelli: arte e fede nelle Terre di mezzo”, sarà raccontato attraverso visite guidate, il sabato e la domenica dalle 10 alle13 e dalle 15 alle 18,30,

nei luoghi di culto dedicati a San Rocco, protettore dal flagello della peste e oggi del Covid-19, e a San Grato, protettore dai cataclismi atmosferici. Mostre di arte e fotografie e mercatini con prodotti tipici arricchiranno il programma delle due giornate di manifestazione.

Scopri di più su: www.facebook.com/AssociazioneOctavia

A Bene Vagienna sabato 25 e domenica 26 settembre, sarà possibile visitare l’Augusta Bagiennorum, l’antica città romana da cui nei secoli successivi sarebbe nata la stessa Bene Vagienna con visite guidate nel sito archeologico di frazione Roncaglia.

Info: www.facebook.com/benevagienna

La giornata di domenica 26 settembre rappresenterà una nuova, importante tappa per il calendario di visite tra i siti appartenenti al circuito de “I Sentieri dei Frescanti” roerini. In particolare, si potranno conoscere da vicino i suggestivi affreschi della Madonna del Buontempo presso il municipio di Ceresole d’Alba e il Mubatt - Museo della Battaglia (in ambo i casi con orario dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18): oltre che il bellissimo Santuario della Madonna del Tavoletto a

Sommariva Perno. Le aperture sono effettuabili mediante l'App “Chiese a Porte Aperte”.

Info: www.facebook.com/sentierideifrescanti

Grazie all’Associazione “Bel Monteu”, che da anni opera nel settore curare il patrimonio. Il castello di Monteu Roero, i tesori sotterranei, la mostra “Michela Pachner nel suo Roero”, la mostra di pittura “i colori del Roero” di Franco Negro e tutto il patrimonio gestito dal sodalizio monteacutese apriranno le porte e verranno messi a disposizione di turisti e visitatori questo fine settimana.

Info: www.facebook.com/Bel-Monteu

Sabato 25 e domenica 26 settembre, in occasione delle Giornate europee del patrimonio culturale, anche la diocesi di Alba aprirà le porte di chiese, cappelle e confraternite dell’Albese, delle Langhe e del Roero. Ad Alba saranno aperte la cattedrale di San Lorenzo e le chiese di San Giovanni e Maria Maddalena. In diocesi: la chiesa di San Frontiniano di Arguello, la confraternita di San Bernardino a Canale, la confraternita di Santo Spirito a Castagnito, la chiesa di Sant’Iffredo a Cherasco. A Corneliano si potranno visitare la parrocchiale dei Santi Gallo e Nicolò, le chiese di Sant’Elisabetta e San Bernardino, a Cortemilia la chiesa della Trinità, a Guarene la confraternita dell’Annunziata, a Levice la chiesa di San Rocco, a Magliano Alfieri la chiesa di Sant’Andrea e la cappella gentilizia del Castello, a Montà la parrocchiale di Sant’Antonio Abate, a Monteu Roero la confraternita di San Bernardino e la cappella di San Sebastiano, a Pocapaglia la confraternita di Sant’Agostino, a Rodello la chiesa dell’Immacolata, a Santa Vittoria l’oratorio di San Francesco, a Sommariva Perno il santuario del Tavoletto e a Treiso la parrocchiale dell’Assunta.

Info, date e orari di apertura: www.facebook.com/museo.alba

A Borgo San Dalmazzo, in occasione di “Città e cattedrali a porte aperte”, è in programma l’apertura straordinaria del santuario di Monserrato sabato 25 e domenica 26 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato e domenica aperto anche il Museo dell’Abbazia di San Dalmazzo dalle 15 alle 18. Info: www.facebook.com/associazionesantuario.monserrato