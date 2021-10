Dall'8 al 10 ottobre torna la Strafossan

36° edizione dell’iniziativa benefica "Strafossan", in programma nel fine settimana dall’8 al 10 ottobre prossimo nella Città degli Acaja.

La Strafossan rappresenta da 36 anni per la città un momento di raccolta fondi destinato al sostegno di servizi utili alla comunità. Questa edizione è dedicata alla rinascita, intesa come possibilità di uscita, incontro e relazione. Dopo il 2020 in cui la Strafossan ha, insieme ai Fossanesi, “resistito”, il 2021 sarà per un’edizione per la riscoperta/rinascita della città.

L’opportunità di partecipazione è la medesima dello scorso anno. Onde evitare la possibilità di creare assembramenti, chiunque abbia acquistato il pettorale potrà percorrere lo stesso percorso degli anni precedenti, partendo da casa propria all’orario a lui più consono di uno di quei tre giorni e camminare per le vie della città con il pettorale al seguito, creando una My Strafossan ad hoc per le proprie necessità e capacità fisico-motorie.

Non è previsto alcun tempo massimo di percorrenza. La rinascita e la cura si espliciteranno nel gadget scelto che verrà donato in omaggio per ogni pettorale: un fiore. Non un semplice fiore, ma il risultato di un’interazione e collaborazione nata con Cascina Pensolato, il Centro Diurno “Il Mosaico” e la Cooperativa Armonia. La scelta di un gadget creato sul territorio, per i Fossanesi.

Creato da realtà locali che si occupano di sociale perché, per la Strafossan, uno dei più grandi valori è fare rete nella società civile, la stessa rete che lo scorso anno ci ha permesso di reggere. Alla luce di tutto questo, la rinascita si esplicita anche in due novità, anzi due ritorni: la collaborazione con le associazioni locali e il ritorno della Strafossan Agonistica alla sua 18^ edizione.

Il Comitato ha deciso di non rinunciare alla raccolta fondi destinando tutto il ricavato a sostegno delle scuole, ritenendo il servizio da loro fornito fondamentale per formare i cittadini del domani, ed alle associazioni sportive e di volontariato del territorio che hanno deciso di collaborare con noi nella distribuzione dei pettorali. Il ritorno della Strafossan Agonistica è previsto per la domenica 10 ottobre al mattino presso il Villaggio Sportivo.

Vi sono 3 opportunità di partecipazione: gara competitiva, gara non competitiva e la camminata aperta al fitwalking. Tutte avranno una lunghezza di 9,9km, con partenze scaglionate dalle 9.30 alle 9.45. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24 del 07 ottobre ed si potranno effettuare online od all’indirizzo mail atleticafossano@gmail.com; possono partecipare i tesserati FIDAL, EPS e i possessori della Run Card.