EnAIP Cuneo: chi studia lavora!

Opportunità di formazione per giovani e adulti.

“Sogno corsi di formazione che sappiano intercettare e soddisfare i bisogni della collettività”.

La dichiarazione nell’intervista di insediamento di Alessia Cesana, direttrice dell’Enaip di Cuneo, non poteva essere più predittiva.

Per questo anno formativo la nostra sede propone infatti un nuovo catalogo di corsi gratuiti per adulti, che rispecchia da un lato le richieste aziendali del territorio, dall’altro la necessità delle persone di acquisire nuove competenze.

La formazione diventa così un’opportunità per rimettersi in gioco sia a livello professionale che personale; uno strumento concreto per la propria crescita e per lo sviluppo di skills strategiche.

In parallelo, il lavoro svolto dai nostri formatori e operatori dei Servizi al Lavoro permetterà di definire un progetto professionale realizzato su misura.

Per maggiori informazioni, rivolgiti alla segreteria:

telefono 0171-693605

e-mail csf-cuneo@enaip.piemonte.it

I corsi per l’a.f. 2021-22 sono rivolti a persone di entrambi i sessi (L. 903/77 – L. 125/91) e sono in fase di presentazione, approvazione ed eventuale finanziamento di Regione Piemonte e Fondo Sociale Europeo.