Cuneo, successo per il secondo “Muovinsieme” alla scuola Viano

Il 19 novembre scorso la scuola dell'infanzia Lucia Viano dell' Istituto comprensivo di Cuneo via Sobrero, ha rinnovato, per il secondo anno consecutivo, l'appuntamento con il progetto muovinsieme, organizzando una piacevole passeggiata pomeridiana oltre l'orario scolastico che ha coinvolto bambini, insegnanti e genitori.

Il percorso, che regolarmente percorrono i bambini al mattino, con partenza da Via Rostagni e arrivo al Parco Parri, è stato l' occasione perfetta per trascorrere del tempo insieme fuori dall' ambiente scolastico. L' iniziativa ha permesso ai genitori di conoscersi meglio tra loro e di confrontarsi con le insegnanti, creando un clima sereno e collaborativo che rafforza la comunità educativa.

Nonostante la giornata fredda, la partecipazione è stata numerosa e calorosa. La passeggiata si è trasformata in un momento speciale, capace di unire movimento, condivisione e spirito di gruppo: un piccolo passo che testimonia quanto sia importante fare rete scuola-famiglia e camminare insieme, dentro e fuori la scuola. Perché ogni lungo viaggio inizia con un primo passo.