Scuole e corsi | 03 dicembre 2025, 17:41

Mondovì, Robaldo: "Eduscopio conferma l’eccellenza delle nostre scuole"

Il sindaco esprime soddisfazione per i dati 2025 che certificano la qualità dell’offerta formativa monregalese e rilanciano l’impegno del Comune per la “Città degli Studi"

Il sindaco Luca Robaldo

"La recente rilevazione della piattaforma digitale Eduscopio.it certifica, anche per il 2025, l’assoluta validità dell’offerta didattica cittadina, con alcuni indirizzi scolastici che migliorano la propria posizione rispetto allo scorso anno e altri che si confermano ai vertici provinciali come il Liceo delle Scienze Umane “Vasco-Beccaria-Govone”. 

Nel ringraziare i dirigenti, il corpo docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il lavoro quotidiano, non possiamo che accogliere con immenso piacere questa fotografia sullo stato di salute dei nostri istituti d’istruzione superiore, ben consapevoli della necessità di contestualizzazione dei singoli risultati. Come Amministrazione comunale, poi, rinnoviamo fin da ora il nostro impegno all’ascolto e al dialogo al fine di migliorare, dove ci è possibile, i servizi e le infrastrutture, nell’ottica di perseguire l’atavica dicitura di Mondovì come “Città degli Studi”".

Questo  il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli, a margine della pubblicazione della nuova rilevazione di Eduscopio.it. 


 

