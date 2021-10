Green pass per lavorare: a Garessio il comune apre un centro per i tamponi rapidi per i residenti

Dal 15 ottobre scatta l'obbligo di esibire il green pass anche per entrare sul luogo di lavoro.

Chi non è vaccinato può ottenere la "carta verde" sottoponendosi a tampone, ma è già corsa alle prenotazioni in farmacia e non in tutti i comuni è disponibile il servizio.

Il comune di Garessio per questa ragione, a partire da domani, giovedì 14 ottobre, ha istituto un servizio riservato ai residenti per l'effettuazione dei test per attività di screening anti COVID-19, mediante tamponi rapidi a lettura manuale, per l’emissione del green pass.

Il servizio verrà svolto dal personale della Fondazione Opera Pia Garelli, nei locali del Distretto di Garessio dell’ASL, in Viale Paolini n. 11 (entrata laterale direzione Borgo), il martedì e il giovedì, dalle 17 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Una scelta che l'amministrazione, che continua a ribadire l'importanza di aderire alla campagna vaccinale, ha intrapreso in considerazione del fatto che le farmacie sul territorio comunale non possono offrire il servizio e di conseguenza i lavoratori che devono sottoporsi a tampone, la cui validità dura 48 ore, dovrebbero recarsi più volte a settimana fino a Bagnasco o a Ceva.

Il servizio avviene tramite prenotazione telefonica al numero 371 4204311 dalle 12 alle 13 dei giorni precedenti a quelli fissati per i tamponi. Il costo di ogni singolo tampone è pari ad 12 euro euro per gli adulti e 6 euro per i minorenni.

Dopo la conferma di prenotazione, l’utente dovrà provvedere al versamento della somma dovuta, tramite bonifico sul c/c corrente del Comune: TESORERIA BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA IBAN: IT 56 N 03425 46350 T20040023825 o direttamente presso gli uffici della tesoreria Banco di Credito P. Azzoaglio SpA, sede di Garessio, con causale: “Tampone per il giorno…….” e presentarsi il giorno dell’appuntamento munito di ricevuta del versamento.