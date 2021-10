Dopo un anno di stop, a Cuneo torna la Fiera del Marrone: in piazza Galimberti al via l'allestimento

Sarà un'edizione diversa, ancora condizionata dalla pandemia, ma è comunque un ennesimo segnale di voglia e di ritorno alla normalità.

Stamattina, in piazza Galimberti a Cuneo, è iniziato l'allestimento della Fiera nazionale del Marrone, la numero 22, che torna dopo un anno di stop.

L'appuntamento sarà dal 15 al 17 ottobre. Non ci saranno gli stand di somministrazione di cibo e bevande, normalmente allestiti in piazza Virginio, ma sarà presente solo la vendita dei prodotti di eccellenza. Inoltre, per accedere alla Fiera (sia all’area espositiva che all’area eventi), sarà necessario esibire il green pass.

Piazza Virginio sarà invece dedicata a concerti e spettacoli.

La Fiera nazionale del Marrone è considerata una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia, vetrina unica delle produzioni tipiche, delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio piemontese, delle Alpi e del Mare.

Grazie alla collaborazione instauratasi tra il Comune di Cuneo e Coldiretti, Confartigianato, Confagricoltura, CIA, Slow Food, ATL del Cuneese, gli espositori potranno nuovamente proporre ai visitatori i loro prodotti certificati e attentamente selezionati, simbolo di qualità ed eccellenza che da sempre contraddistingue la manifestazione.

Orari fiera

venerdì 15 e sabato 16 ottobre: dalle 9.00 alle 23.00

domenica 17 ottobre: dalle 9.00 alle 21.00

Ingresso libero

In adeguamento alle norme vigenti, per accedere alla Fiera Nazionale del Marrone (sia all'area espositiva che all'area eventi), sarà necessario esibire il Green Pass.