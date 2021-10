"Saluzzese outdoor": otto anelli in una mappa per scoprire a piedi o in bici il territorio

"Saluzzese outdoor". Itinerari a piedi o in bicicletta a misura di famiglia, per conoscere la bellezza del territorio. Per facilitare e scoprire la rete di questi sentieri, collinari, in campagna e da città a città, è stata ideata una mappa a tovaglietta, già distribuita 10 mila pezzi.

Sono otto anelli nei comuni di Saluzzo, Pagno, Brondello, Costigliole, Lagnasco, Manta, Pagno, Verzuolo e danno idea delle opportunità di outdoor del territorio.

"E' stata pensata durante il lockdown" – racconta il sindaco Mauro Calderoni che ha dato input a molti cittadini di riscoprire i tragitti all’aperto, che non erano precedentemente conosciuti e frequentati - "La nostra mappa consente alle famiglia o alle persone di organizzarsi una domenica, tra natura o monumenti storici, con un tempo di percorrenza da una o due ore e la possibilità di pranzare o fare picnic".

I percorsi sono tutti collegati. Si può scegliere l’anello da Saluzzo a Castellar, o quello di Verzuolo, come il trekking della val Bronda, o andare da Castello a Castello, o ancora in bici da Saluzzo a Scarnafigi, Lagnasco, Manta, Verzuolo, Costigliole.

Per ogni città è riportato l’elenco delle strutture ricettive. La realizzazione rientra nel progetto di mettere in rete sentieri, eccellenze, punti commerciali, delle Terre del Monviso, ognuno con proprie specificità.

Le mappe sono consultabili anche sul sito di TerresMonviso.