Volete portarvi avanti con i regali di Natale?

I calendari “Amici di Zampa 2022” vi stanno aspettando per trasformare un piccolo pensiero in un gesto di aiuto concreto alla nostra associazione.

Il prezzo del calendario da parete è di 5 euro, quello da tavolo 3 euro. Il ricavato verrà utilizzato per aiutare i tanti cani e gatti abbandonati, nello specifico per l’acquisto di farmaci, cibo, spese veterinarie, sterilizzazioni…

I calendari sono in vendita al gattile di Alba, ma se voleste aiutarci nella vendita distribuendoli in punti vendita come bar, uffici, negozi… ve ne saremmo davvero grati!

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 3356915647 Paolo 3475924197 Daniela 3383334697