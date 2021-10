Presentazione libro “Fenomenologia delle Autostrade Italiane: vincoli e svincoli”

Il giorno 28 ottobre, alle ore 19, presso i prestigiosi locali del Circolo “’ ’l Caprissi” di Piazza Boves 3 in Cuneo, Paolo Manzone presenterà il suo libro “Fenomenologia delle Autostrade Italiane: vincoli e svincoli”.

Saranno presenti:

- il Professor Giovanni Quaglia - Presidente Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Presidente Satap S.p.A. e già Presidente della Provincia di Cuneo;

- il Professor Franco Gaboardi - Docente di Diritto ed Economia e Contabilità Pubblica presso il Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis dell’Università degli Studi di Torino;

- il Sindaco di Cuneo, Dottor Federico Borgna;

oltre ad autorità e rappresentanti di primo piano nell’ambito della gestione delle infrastrutture viarie.

Modera la serata il giornalista Paolo Cornero.

L’autore ha condotto un’analisi approfondita con lo scopo di documentare l’attualità e l’evoluzione del rapporto tra le Concessioni e le Convenzioni in ambito autostradale, non dimenticando la storia della rete infrastrutturale italiana dal Secondo Dopoguerra ad oggi.

Si è cercato di colmare in parte un vuoto in ambito editoriale dove non compaiano libri o ricerche recenti sull’argomento.

Il lavoro nasce da un desiderio: quello di comprendere il meccanismo sottostante il funzionamento della complessa macchina burocratica deputata alla gestione della rete autostradale italiana.

Nella prima parte viene inquadrato il concetto di autostrada secondo un modello che privilegi gli aspetti storici e giuridici inerenti al fenomeno.

Nella seconda parte sono trattati gli aspetti inerenti la natura prevalentemente tecnica.

La terza parte è costituita dalle interviste fatte ai vari soggetti operanti nel settore autostradale. Le domande rivolte alle società concessionarie avranno un carattere prevalentemente specialistico. Una particolare attenzione sarà dedicata alla parte relativa ai colloqui che saranno svolti con alcuni dei personaggi più importanti del mondo imprenditoriale ed economico che, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione delle infrastrutture viarie.

La quarta parte riguarda i cosiddetti “Casi pratici” ovvero eventi, decisioni e conseguenze che derivano da specifici episodi verificatisi in passato. In questa parte non potremo trascurare due fatti che hanno segnato la storia delle infrastrutture nel nostro paese.