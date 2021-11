Celebrazioni del 4 novembre con i ragazzi delle scuole a Borgo San Dalmazzo

Questa mattina, giovedì 4 novembre, al cimitero comunale di Borgo San Dalmazzo si sono tenute le celebrazione del 4 novembre, in occasione del 103° Anniversario della Vittoria, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Erano presenti il sindaco Gian Paolo Beretta con la Giunta, le associazioni del territorio e due sezioni dell'istituto comprensivo Grandis accompagnate dalla dirigente scolastica Luciana Ortu e dalle insegnanti Antonella Giraudo e Sonia Quaranta. I ragazzi si sono alternati nella lettura di lettere inviate dai soldati in trincea alle loro famiglie e da testi scritti da loro su ciò che credono "essere valore".

Era presente anche Maddalena Forneris, presidente Anpi Borgo e Valli, che ha regalato la poesia di Gianni Rodari a tutte le persone presenti: “Un modo per ricordare come promemoria. Come presidente Anpi ringrazio tutti i partecipanti e vorrei che la pace fosse ovunque”.