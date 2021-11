"Amor mi mosse" riporta a Cuneo Franco Cardini: dialogo su San Francesco con Laura Marino

Il progetto ‘Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi’, ormai giunto alle battute finali, riporta a Cuneo il professor Franco Cardini, uno dei più affermati medievalisti italiani, per un incontro sulla figura di San Francesco dal titolo ‘L’avventura di un povero cavaliere del Cristo’ in programma martedì 16 novembre alle ore 18 al Cinema Lanteri di Cuneo.



Nell’appuntamento inserito all’interno della rassegna ‘Dialoghi su Dante’, curata da Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, Libreria Stella Maris, Cinema Lanteri e La Guida, Cardini dialogherà con Laura Marino, storica dell’arte e direttrice del Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo. L’incontro prenderà le mosse dall’ultimo libro di Cardini, ‘L’avventura di un povero cavaliere del Cristo. Frate Francesco, Dante, Madonna Povertà’ (Laterza 2021), in cui Cardini racconta la più grande figura religiosa e spirituale della storia italiana nelle sue varie sfaccettature di figlio, santo, poeta, cavaliere, riformatore. La vita di San Francesco, che Dante include tra i beati del Paradiso (canto XI), sarà la chiave per comprendere meglio gli uomini e le donne del Medioevo.



Dopo la laurea in Lettere conseguita presso l’Università di Firenze, Cardini per breve tempo è stato professore di scuola superiore e poi ha insegnato in diversi atenei tra cui quelli di Middlebury, Barcellona, Bari e Firenze. Specializzato nello studio del Medioevo, si è occupato soprattutto di crociate, di pellegrinaggi e di rapporti tra la cristianità e l’Islam. L’incontro di martedì 16, che arriva nel giorno prima dell’inizio di Scrittorincittà, rassegna letteraria di cui Cardini fu tra i protagonisti nel 2015 con un appuntamento sul tema ‘L’ipocrisia dell’Occidente’, è a ingresso libero con prenotazione consigliata sulla piattaforma Eventbrite (link disponibile su www.amormimosse.com); sarà necessario esibire il green pass. Nella mattina di mercoledì 17 Cardini incontrerà alcune classi delle scuole secondarie di II grado di Cuneo.



Il calendario delle iniziative di ‘Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi’, aggiornato costantemente con tutti i dettagli e i link per le prenotazioni, è disponibile sul sito web del progetto; ove non diversamente indicato le attività sono a partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria.



