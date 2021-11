Bra: al "Politeama" le "Donne all'Opera" di Enrico Iviglia

Giovedì 11 novembre alle ore 21, presso il Teatro Politeama Boglione di Bra, abbiamo organizzato una serata di presentazione del libro “Donne all’Opera” di Enrico Iviglia.



Il libro tratta della figura femminile nell’arte.

- operistico: le figure femminili nell’opera lirica

- di studio: gli studi e le fatiche per affermarsi sul palcoscenico

- di interviste ad alcune cantanti, maestranze, direttrici



“… la donna nell'arte, la figura femminile, la musa, una dea. La donna nel teatro, nella musica, la donna en-travesti che si cela in abiti maschili per cantare un ruolo maschile…”



Durante la serata il tenore Enrico Iviglia dialogherà con la prof.ssa Daniela Oddenino.



Enrico Iviglia è un tenore professionista dalla vocalità lirico leggera (Mozart, Rossini, Donizetti). Numerosi i debutti nei principali teatri nazionali e internazionali (Teatro alla Scala, Real di Madrid, Bunka Kaikan di Tokyo, Teatro La Fenice, etc), ed è diretto da illustri direttori d’orchestra e altrettanti registi.



Dopo la prima riuscitissima esperienza editoriale con il libro “Ad Alta Voce – Storia di un ragazzo diventato Tenore” e oltre 150 presentazioni in tutta Italia, esce con il suo secondo libro con CD, dedicato alle Donne del Teatro, della Cultura, i loro successi, le loro emozioni, i loro diritti.