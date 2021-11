Dronero: al teatro Iris applausi e stupore per l'inaugurazione della rassegna Sim Sala Blink

Sono state davvero magiche illusioni, sabato sera, 6 novembre, al teatro Iris di Dronero!

Applausi e stupore per l'inaugurazione della rassegna Sim Sala Blink presso il teatro Iris di Dronero. Ad esibirsi Marco Occelli, in arte Zapotek, che affiancato da Denise ha meravigliato adulti e bambini: uno spettacolo di grandi effetti, esperimenti di magia e illusionismo in un clima leggero e divertente.

Sold out già giorni prima dello spettacolo.

“Un grande successo!" - commenta Giorgio Barbero, presidente di Blink Circolo Magico -"Il pubblico ha risposto con entusiasmo e straordinaria partecipazione: segno che lo spettacolo dal vivo è un momento autentico di condivisione, direi un'ottima medicina per sollevarci da questi tempi difficili. Segno anche che, in questi sette anni di attività, abbiamo lavorato bene e nonostante la pausa forzata, l'affetto del nostro pubblico è rimasto acceso, vivo. A nome di tutta Blink lo ringraziamo di cuore e, di cuore ringrazio tutti i nostri soci, una solida e attiva squadra, che crede in Blink impegnandosi costantemente e gratuitamente, per organizzare questi eventi e per portare nella città di Dronero spettacoli di alto livello".

Prossimo appuntamento in programma? A pochi giorni dal Natale, sabato 18 dicembre, alle ore 21, sempre al teatro Iris Blink proporrà uno show unico e mai visto prima.

Direttamente dal Circo di Mosca, lo spettacolo "The family Dem Show", con Davide Demasi e l'intera sua famiglia, moglie e 4 bambini di cui il più grande ha 10 anni. 90 minuti di emozioni, adrenalina, magia e tanto divertimento.

"Il Natale è la festa delle famiglie, dello stare insieme, quale occasione migliore per scambiarsi gli auguri a teatro? Vi aspettiamo, le prenotazioni sono già aperte!"

Per lo spettacolo è consigliata la prenotazione al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it. Al teatro sarà possibile accedere muniti di mascherina e green pass.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese, dalle Terres Monviso e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Ospiti, prove, serate, studio e ricerca sull’arte dell’illusione. Blink Circolo Magico, con sede a Dronero, organizza incontri settimanali ogni venerdì sera per i soci e appassionati. Per chi vuole diventare mago, consultando il sito, sono aperte le iscrizioni alla “Squola di magia”, con 10 lezioni a partire dal 23 novembre.