Al via la Stagione 2021-2022 del Civico Teatro Toselli di Cuneo

Martedì 16 novembre si apre la nuova stagione del Civico Teatro Toselli, programmata come di consueto grazie alla proficua collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Una stagione ricchissima, capace di far convivere proposte diversificate ed attrarre ed emozionare un pubblico sempre più ampio e variegato.

"Il teatro – dichiara Cristina Clerico, Assessore alla Cultura del Comune di Cuneo - è il luogo dello spettacolo dal vivo e la vita passa attraverso l’umanità che la crea. Il teatro è quindi il suo pubblico: gli attori, sul palco, respirano l’emozione di chi li guarda e la restituiscono amplificata. Ecco perché il ritorno alla piena capienza dei teatri ha una incommensurabile valenza simbolica in questa fase di ricostruzione della socialità, è nuovo incontro tra persone intorno alla bellezza, allo stupore, alle emozioni. La stagione che verrà affronta, come sempre, temi differenti per presentarsi a un pubblico vasto e variegato. Un occhio di riguardo è stato riservato al nostro essere umani, alle sue sfaccettature, alle relazioni tra individui tanto in ambito familiare quanto amicale e sociale. Come sempre, calcheranno il palco del Teatro Toselli grandi nomi dello spettacolo e compagnie emergenti e gli strumenti di indagine dell’animo umano ci perverranno da opere classiche come da piece contemporanee innovative".

Il primo spettacolo della stagione 2021-2022 è GERICO INNOCENZA ROSA, scritto da Luana Rondinelli e interpretato da Valeria Solarino.

Martedì 16 novembre - ore 21

Teatro Toselli

Via Teatro Toselli 9 – Cuneo

GERICO INNOCENZA ROSA

con Valeria Solarino

di Luana Rondinelli

regia Luana Rondinelli

TEATRO STABILE D’ABRUZZO/SAVÀ SRL/ STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI

Un affetto è un rifugio e in un rifugio ti senti protetto, così protetto che non ti vergogni ad essere te stesso e non c’è nemmeno bisogno di parole. Il rifugio per Vincenzo è la nonna. È la casa di campagna dove lui trova conforto, finalmente libero, finalmente amato e capito, Vincenzo racconta le storie che hanno segnato la sua adolescenza e lo fa sapendo che in quella casa non verrà mai giudicato perché a guardia c’è una donna che non si risparmia, ed è lei stessa ad aprirsi al nipote a condividere i propri segreti La signora Innocenza era bella, la signora Innocenza sa cosa significa vivere schiacciando la propria dignità, ma l’amore per il nipote la salva e la salva ogni estate, un’unione che si fa forza, la forza di seguire un percorso fino in fondo, ed essere Vincenzo ed essere Innocenza Rosa come il colore di quel fermaglio che la nonna gli metteva.

BIGLIETTI

costi e modalità di acquisto (anche on line) alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html

Sono inoltre in vendita il giorno dello spettacolo a partire dalle 16, al botteghino del teatro (via teatro Toselli 9) [Saranno messi in vendita i biglietti singoli per qualsiasi spettacolo della stagione].

Al botteghino del teatro è anche possibile acquistare i biglietti con 18app e Carta Docente.

INFO

t. 0171.444812/811/ e. spettacoli@comune.cuneo.it

