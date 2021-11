Racconigi: bando contributi per cittadini con morosità legate a canoni di locazione e utenze domestiche

L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di intervenire a sostegno di quei nuclei familiari che sono in situazione di necessità, ulteriormente accentuata per gli effetti della pandemia da COVID- 19, preso atto del Decreto Legge 73 del 25/05/2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha deliberato l’istituzione di un apposito bando finalizzato alla concessione di contributi per cittadini con morosità relativa ai canoni di locazione e alle utenze domestiche di riscaldamento, energia elettrica e acqua potabile relative al periodo dal 01/03/2020 al 31/10/2021 fino a concorrenza della somma disponile a bilancio pari a € 41.481,19.

Possono presentare la domanda i cittadini che risiedano nel Comune di Racconigi da almeno 6 mesi alla data di apertura del bando, che siano in possesso di attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a 16.000,00€ e che abbiano subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID19. Ulteriori requisiti sono presenti nel bando integrale pubblicato sul sito del Comune.

Le istanze dovranno essere trasmesse utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune (www.comune.racconigi.cn.it) e presso gli Uffici Comunali, nel periodo dal 8 novembre 2021 al 10 dicembre 2021.

La consegna della domanda e relativi allegati dovrà avvenire a mezzo mail inviata a ufficio.protocollo@comune.racconigi.cn.it oppure a mezzo PEC inviata a comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it oppure in forma cartacea fissando un appuntamento con gli Uffici dell’Area Sevizi Socio-Assistenziali – Secondo Piano - Palazzo Comunale (tel. 0172/821615, 0172/821648). Tutte le domande dovranno essere registrate al Protocollo del Comune di Racconigi con annotazione del giorno di ricezione. Documentazione da allegare alla domanda:

· copia del documento di identità del richiedente (per i cittadini extra-comunitari anche copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo);

· copia attestazione ISEE in corso di validità, completa di tutte le pagine;

· dichiarazione di morosità maturata sottoscritta dal locatore (per richieste di contributo morosità locazione privata);

·bollette/fatture insolute (per le richieste di contributo morosità utenze)

Orari Uffici dell’Area Sevizi Socio-Assistenziali

Mattino: martedì, giovedì e venerdì 8:30 – 11:00;

Pomeriggio: martedì e giovedì 14,30 – 17,30;

La Città di Racconigi erogherà i contributi nei limiti della disponibilità di bilancio e utilizzando quale criterio di priorità il valore ISEE del nucleo famigliare; si provvederà pertanto a stilare apposite graduatorie dei richiedenti in ordine crescente di ISEE; verrà data precedenza ai nuclei famigliari con ISEE più basso e si procederà quindi in ordine crescente fino al termine della disponibilità del fondo stanziato.