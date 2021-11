Ad Alba la scuola Pertini vince per i suoi allestimenti floreali

La scuola secondaria di primo grado "Sandro Pertini" di Alba si è distinti per la bellezza dei suoi allestimenti floreali al concorso nazionale “Comuni Fioriti”.

Il premio, un assegno da 800 Euro spendibili in prodotti florovivaistici, era stato concesso in occasione della cerimonia organizzata da Asproflor a Bologna ed è stato consegnato venerdì 19 novembre 2021 alla dirigente Wilma Proglio dall’Assessore all’Istruzione del Comune di Alba Elisa Boschiazzo: "Studenti e insegnanti si sono uniti per abbellire la propria scuola con piante e fiori ed il loro impegno è stato premiato conquistando il quarto posto al concorso nazionale. L’assegno consentirà di dare continuità all’iniziativa e di progettare, anche con l’aiuto dei nostri tecnici comunali, nuovi allestimenti. Sono certa che la scuola Pertini sarà da esempio ad altre realtà che vorranno intraprendere la stessa esperienza".