A Pian Munè di Paesana torna la magica atmosfera del Presepe Vivente

In una conca nascosta, segno di un sapere passato, di quando si sceglievano i luoghi di insediamento più consoni alla convivenza con la montagna, incastonata tra due pendii, sorge la Borgata di Pian Croesio. Un antico borgo che un tempo si animava di centinaia di persone nel periodo estivo, tante famiglie che salivano ai pascoli per l’estate, oggi è meta di migliaia di escursionisti ogni anno, con le ciaspole ma anche per trekking in tutte le stagioni.

Chi l’ha visitata in inverno, ricoperta dalla coltre nevosa, ne sarà rimasto affascinato, per la sua bellezza e per l’effetto del tempo che sembra essersi fermato, regalando uno spettacolo che sa di Presepe naturale.

E’ proprio qui che da anni, una sera all’anno, a metà dicembre, un folto gruppo di affezionati e volontari salgono in quota per animare la borgata con la rappresentazione del Presepe Vivente. Con antichi mestieri, musica tradizionale e canti natalizi e la capanna di Gesù Bambino, questo Presepe Vivente è unico nel suo genere: illuminato solo da fiaccole e bracieri e raggiungibile esclusivamente a piedi.

Quest’anno, dopo un anno di stop forzato, sabato 18 dicembre ritorna in tutto il suo splendore, accompagnato anche dalla Luna Piena. Dalle ore 21 alla Mezzanotte con visita gratuita (muniti di green pass) Pian Munè vi attende per vivere insieme una serata speciale.

DETTAGLI TECNICI

Durata percorso per arrivare al presepe: 60/90 minuti seguendo l’itinerario meire Pian Croesio.

Luogo di partenza: parcheggio/primo rifugio. In base alle condizioni del percorso potranno essere necessarie le ciapole o i ramponcini. Si raccomanda di valutare la percorrenza o meno e il dislivello da percorrere (350 metri) in base alle proprie condizioni fisiche

DOVE CENARE

Prima o dopo il Presepe si potrà cenare al Rifugio Pian Munè dove si lascia la macchina oppure alla Baita Pian Croesio a quota 1890 metri, a 60/90 minuti dal parcheggio (prenotando la cena si può prenotare anche la salita al rifugio con il gatto delle nevi).

Menù della Serata: 23 euro (due antipasti, polenta e contorno o primo, dolce, pane e acqua).

A disposizione anche il Servizio Asporto con tavoli a rotazione all’esterno in entrambi i rifugi.

Per qualsiasi altra informazione Pian Munè è a disposizione via mail all’indirizzo info@pianmune.it o via messaggio whatsapp al numero 3286925406.