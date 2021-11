Martedì 30 novembre 2021, a partire dalle ore 9,30 in modalità webinar, si terrà il convegno “UNA RETE IN MOVIMENTO. Percorsi di vita per le persone con disabilità”: durante la mattinata gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali e le Aziende sanitarie locali, le Associazioni di genitori e di volontariato, le Cooperative sociali racconteranno il percorso realizzato in cinque anni di attività del progetto Orizzonte Vela, iniziativa promossa dalla Fondazione CRC per dare risposte alle esigenze delle persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie. L’appuntamento prevede la partecipazione della Senatrice Erika Stefani, Ministra per le Disabilità.

L’iniziativa “UNA RETE IN MOVIMENTO. Percorsi di vita per le persone con disabilità” è promossa dalla Fondazione CRC per celebrare la prossima Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ricorre il 3 dicembre e intende promuovere i diritti delle persone con disabilità e illustrare le buone prassi che ne consentono la piena inclusione nella società.

Il programma del convegno prevede, dopo l’intervento della Ministra, 4 panel di lavoro moderati da Silvia De Carli, giornalista di Vita, dedicati ai seguenti temi:

- La delicatezza dell’infanzia

- Scuola, educazione, comunicazione

- Autonomia e inclusione

- Governance e sviluppi futuri

La giornata si concluderà con una prima restituzione sul progetto Orizzonte Vela, curata da ARS (Associazione per la Ricerca Sociale) e con una tavola rotonda a cui interverranno esperti di rilievo nazionale.

La partecipazione (via web) alla mattinata è libera e gratuita: per gli interessati è necessario registrarsi al link disponibile sul sito della Fondazione CRC all’indirizzo www.fondazionecrc.it, dov’è a disposizione anche il programma di dettaglio con tutti i partecipanti.