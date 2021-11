A Fossano un cortometraggio contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne l'Amministrazione comunale di Fossano e la Commissione Pari Opportunità della città, in collaborazione con la consulta giovani organizza la proiezione del cortometraggio "Ti Amo da Morirne" l'appuntamento è per giovedì 25 novembre alle ore 21 presso la Sala Brut e Bun (ingresso gratuito).

"Un femminicidio come altri. - la trama del cortometraggio - Lo spettacolo è un omaggio alle tante donne vittime di violenza domestica, con una particolarità: a raccontare al pubblico come sono andate realmente le cose e come si è arrivati all’epilogo finale, è la stessa vittima, che individua negli spettatori i tanti che assistono di solito a questi episodi devastanti arrogandosi il diritto di sapere tutto e che si disperano sempre tardi per non essere potuti intervenire prima.

Un grido al mondo perché non si può assistere silenti quando le vittime sono in vita e piangerle disperatamente quando non c’è più nulla da fare.

Quando restiamo in silenzio siamo tutti complici, sembra dire la protagonista, quando, rivolgendosi al pubblico, si chiede chi siano e dove sono stati fino a quel momento".