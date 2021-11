A Centallo una mostra di presepi a cielo aperto

Per evitare assembramenti al chiuso, la tradizionale mostra presepista che da quasi trent’anni Centallo Viva propone, quest’anno, non sarà in Sala della Mappa.

L’associazione culturale centallese sta proprio in questi giorni proponendo a scuole, famiglie, associazioni e a singole persone di portare in mostra il loro presepio che sarà esposto nelle vetrine centallesi che aderiranno all’iniziativa.

Unica condizione per partecipare: i presepi dovranno essere esclusivamente realizzati con materiale povero o di recupero (carta, tappi di sughero, pietra, pasta ecc…). Ovviamente la partecipazione sarà libera e gratuita.

I presepi dovranno essere consegnati a mano all’Associazione (che provvederà ad esporli nelle vetrine aderenti e già contattate) o, in alternativa, potranno essere esposti nell’androne dei palazzi o nelle immediate vicinanze di casa propria, purché risultino ben visibili dalla strada. La base dei presepi destinati all’esposizione nelle vetrine non dovrà avere un ingombro superiore a cm 50 (L)x40. Nessun limite di dimensione, invece, per quelli realizzati all’aria aperta nei pressi delle singole abitazioni. In ogni caso l’esposizione e la visibilità dovranno essere garantite dal 18 dicembre e fino al 6 gennaio compreso.