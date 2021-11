A Cuneo è conto alla rovescia per IllumiNatale: l'8 dicembre la Babbo Run e il funambolo Andrea Loreni

“IllumiNatale” non è solo luci e spettacoli, protagonista sarà anche la solidarietà.

Mercoledì 8 dicembre è in programma la Babbo Run, camminata-corsa non competitiva adatta a tutti, famiglie con bambini, amanti dello sport, tesserati Fidal, Runcard o iscritti ad associazioni sportive. Ritrovo alle 15 in piazza Foro Boario, con partenza alle 16. Il percorso a circuito (5 chilometri con possibilità di tragitto ridotto) partirà da piazza Foro Boario (sotto il tunnel di luci lungo 20 metri) e proseguirà attraversando via Pascal, piazza Galimberti, rondò Garibaldi, viale Angeli sino all’altezza di via Fenoglio e ritorno.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a sostegno delle attività organizzate da alcune realtà che sul territorio si occupano di sport e disabilità: Asd Amico Sport, Granda Waterpolo Ability e Polisportiva Passo.

Le iscrizioni (5 euro comprensivi di pacco gara per i primi 500 iscritti e cappello di Babbo Natale) si raccolgono presso Il Podio Sport, Asd Roata Chiusani, Asd Atletica Cuneo, Asd Dragonero, Asd Granda Waterpolo Ability o direttamente il giorno della corsa in piazza Foro Boario.

All’arrivo dj set e beer brulè offerto a tutti i partecipanti da Open Baladin Cuneo. La parata musicale dei “Prismabanda” accompagnerà poi i partecipanti in piazza Galimberti dove, alle 18.30, il funambolo Andrea Loreni attraverserà la piazza camminando su un cavo illuminato a led lungo 100 metri e sospeso a 15 metri d’altezza e darà ufficialmente il via a “IllumiNatale”.

Per informazioni: www.cuneoilluminata.eu.