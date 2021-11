È arrivato il Natale allo Store “Bottega Balocco” di Fossano! [VIDEO]

Artigianalità, gusto e storia si fondono in “Bottega Balocco Bakery Store”, il negozio aziendale di Balocco a Fossano, in Via Santa Lucia 51, sede della storica azienda dolciaria.



Una vera e propria bottega dedicata al mondo del gusto, che rispecchia i canoni della tradizione, rivisti in chiave moderna da un’Azienda dinamica e in continua evoluzione come Balocco.





Vi presentiamo in anteprima tutte le specialità firmate Balocco:Da una collaborazione con MasterChef, Balocco vi aiuta a rendere uniche le vostre cene e i vostri aperitivi con il suo Panettone e Panettoncini Gastronomici, senza canditi, con base perfetta per ricette salate e dolci che potrete farcire a vostro piacimento.Ci stiamo avvicinando al Natale e nelle nostre case non possono mancare il panettone e il pandoro Balocco. Fin dal 1927 Balocco fa parte del nostro Natale con i suoi panettoni: il Classico, il Mandorlato, il Mandorlato Cuore d'oro e il Panettone Glassuvetta.Per i più golosi troviamo Il Panettone Gocciolotto, Il Pandoro Gocciolotto, The Cookie, Il Panettone MaxiCiok Nocciola, Il Panettone Praliné, Pandoro Mokaccino, Pandoro Maxiciok Pistacchio & Nocciola, Il Pandoro MaxiCiok Double, Il Pandoro Lemondoro e Il Pandoro CiokoPanna.Se vogliamo regalare un prodotto unico, possiamo scegliere un panettone o pandoro incartato a mano Bottega Balocco.La novità di quest'anno in Bottega Balocco è il Pandoro Mediterraneo, farcito di crema a base di Gin Mare, realizzato in collaborazione con Fabrizio Fiorani.Si ricorda che sottoscrivendo la carta fidelity "Bottega Balocco" potrete usufruire di un ulteriore sconto del 10% su tutti i vostri acquisti.Bottega Balocco Store si trova a Fossano, in via Santa Lucia 51.