Don ROSSA sarebbe orgoglioso! Un premio prestigioso per l'AFP di Dronero

Il CFP Don Michele Rossa di Dronero si è aggiudicato il primo premio a livello provinciale, ed il terzo a livello nazionale della IV Edizione del Premio Union Camere “Storie di alternanza” a.s. 2020/2021 per la categoria “Alternanza rafforzata e/o apprendistato di 1° livello presso Centri di formazione professionale (CFP) con un elaborato video realizzato interamente dai ragazzi dal titolo "OUR InterSHIP".

Sono stati premiati il 23/11 a Cuneo ed il 25/11 scorso nella rassegna Job&Orienta di Verona.

"Una grande soddisfazione, che mi ha emozionata - spiega il direttore generale dr.ssa Ingrid Brizio - che attesta la grande qualità del nostro lavoro quotidiano per i ragazzi e per le aziende. Ho subito pensato a Don Rossa ed a quanto sarebbe stato contento di questo premio, vinto da una scuola che si sta affermando per la sua eccellenza metodologica, didattica e formativa. Il mio lavoro è quello di raccogliere...ma c'è chi semina e chi lavora con passione, metodo e tanta competenza...il merito va a loro! Viviamo in un'area interna, con evidenti limiti.... ma esprimiamo eccellenze e lavoriamo per i nostri giovani e per le nostre aziende".

Il merito dunque va attribuito alla Responsabile dell'alternanza: Prof.ssa Garnerone Valentina coadiuvata dalla Prof. Sara Marino ed ovviamente dagli splendidi ragazzi attori e protagonisti eccellenti (eccellenti (ragazzi della II Operatore Elettrico, II Operatore meccanico e III Operatore Elettrico anno formativo 2020-2021)..

La Direttrice del CFP di Dronero, Dr.ssa Raffaella Gramaglia ci spiega il valore della metodologia duale, che valorizza i percorsi di AFP:

“L’alternanza scuola-lavoro, abbinata ad un approccio tecnico innovativo sia nella formazione (utilizzo di IPAD), che nelle attrezzature utilizzate, costituisce un valore aggiunto in termini di preparazione, che i nostri allievi possono vantare nel contesto lavorativo nel quale verranno inseriti.

Il video realizzato parla dell'apprendimento dei ragazzi durante la fase del "training on the job", imparare lavorando.

L'offerta dei corsi di qualifica triennale dronerese si focalizza sulle qualifiche di Operatore elettrico (Indirizzo: Installazione di impianti elettrici civili e industriali e del terziario) ed Operatore meccanico (Indirizzo: Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione).

Il contesto di apprendimento è molto stimolante e coinvolgente anche grazie alle lezioni di laboratorio abbinate a CNC, Robotica e Stampa 3D nel settore meccanico ed a Domotica, Robotica e PLC nel settore elettrico.

Al termine del percorso di qualifica gli allievi possono proseguire gli studi frequentando il IV Anno di diploma di formazione professionale per Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione (erogato in Duale con 550 ore di alternanza in azienda).

Dopo il IV Anno ed un eventuale V anno presso un Istituto di Istruzione Superiore di Stato, vi è infine l'opportunità di accedere alla Specializzazione per Progettista Meccatronico che vanta attualmente un tasso di occupazione del 100 %.

L'AFP di Dronero è davvero un'eccellenza: un lavoro corale di tutti gli addetti finalizzato a formare giovani per la vita e per il lavoro...questa premiazione mi lusinga e mi da modo di valorizzare tutti i miei collaboratori. Professionalmente sono convinta che questo modello formativo, sia davvero vincente, perché attuale, perché rispondente ai bisogni degli allievi, delle aziende e delle famiglie.

Il modello di Don Rossa opportunamente adeguato alle attuali esigenze, funziona molto bene: i nostri ragazzi sono il bene più prezioso e noi li formiamo per la vita e per il lavoro.

I nostri CFP sono aperti, venite a vedere cosa facciamo.... lavoriamo per questo territorio".