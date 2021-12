Ritorna la ‘Babbo Run’, Mondovì si tinge di rosso

La Città di Mondovì si tinge di rosso: ritorna la ‘Babbo Run’. Domenica 5 dicembre il centro storico di Mondovì accoglierà nuovamente la gara non competitiva, divertente e spensierata, che ha caratterizzato, in più occasioni, il cammino natalizio monregalese. "Un inno alla positività – commenta Mattia Germone, presidente dell’associazione “La Funicolare” – di cui riteniamo ci sia un grande bisogno. Santa Claus farà sorridere adulti e bambini, trascorrendo una giornata spensierata e lontana dalle quotidiane pressioni. Ritrovarsi sarà di certo emozionante".

Si riparte! Ritrovo in piazza Ellero, in compagnia dello spettacolo offerto dalle mongolfiere di ‘Mondovì vola’, e partenza, alle ore 15, verso le vie del centro storico, sino al raggiungimento di piazza Maggiore. All’arrivo Babbo Party Finale con Cj live set e animazione di Lukino Sar8. Ricco e ‘allettante’ l’elenco di premi speciali: dal più pesante al più giovane ed al più anziano, da quello in arrivo da più lontano al premio per l’amico a quattro zampe più originale. Al Babbo più originale il premio speciale dedicato a ‘Chicca’ Garelli.

"Sarà una camminata solidale – dichiara Matia Germone, presidente associazione “La Funicolare” – con lo scopo di raccogliere risorse in favore della ‘Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus’. Uno scopo nobile che ci auguriamo di raggiungere non solo grazie alle iscrizioni ma anche con i preziosi contributi della Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi e di Egea. Vi aspettiamo nelle vie del centro storico di Mondovì, in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti grazie agli ampi spazi pedonali a nostra disposizione".

Iscrizioni entro sabato 4 dicembre presso l’info point in Via Sant’Agostino (Ex Profumerie Garelli, Piazza Mons.Moizo) tutti i giorni dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Quota di partecipazione: 5 Euro pacco gara bambini fino ai 10 anni; 10 Euro pacco gara con costume; Gratis il pacco gara dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Il pacco gara contiene: costume, numero gara, mappa del percorso, bottiglietta di acqua, biglietto di andata o ritorno in funicolare, una mela della Garzegna, un buono sconto per la pista di pattinaggio, un buono per una corsa sul Trenino di Natale e altre sorprese. Da sabato 4 dicembre sarà possibile ritirarlo presso l’info point esclusivamente presentando la ricevuta che verrà rilasciata al momento dell’iscrizione. Per ulteriori informazioni rivolgersi al 391 7598205; info@lafunicolare.net. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà mercoledì 8 dicembre 2021.