Vittorio Sgabri a Fossano per una lectio magistralis sul Caravaggio

"Caravaggio e la storia di Fossano", è l'appuntamento, da non perdere, dedicato a tutti gli amanti della storia dell'arte. L'evento, senza ombra di dubbio, avrà un ospite d'eccezione: nella città degli Acaja arriverà Vittorio Sgarbi.

Il critico letterario sarà ospite a Fossano martedì 7 dicembre, alle ore 19.30, presso il teatro "I Portici", in via Roma 72, in una lectio magistralis organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione culturale "Arturo Toscanini".