Saluzzo festeggia il Natale in musica con il concerto per l'ospedale di "Officina delle idee"

Sfiorano già il centinaio le prenotazioni per il “Concerto di Natale per l’Ospedale di Saluzzo” voluto dall’Associazione “Officina delle idee”.



Sabato 18 dicembre infatti alle 20 e 45, ad una settimana esatta dal Natale, il Teatro Magda Olivero ospiterà l’iniziativa benefica pensata dall’attivissima associazione saluzzese.



I Polifonici del Marchesato, insieme al Coro J4JOY si alterneranno sul palco, intervallati da letture proposte dalla Compagnie “Teatro Prosa Saluzzo” e “Primo atto”: ricordare, ringraziare e guardare al futuro i temi che verranno toccati nel corso della serata, che vede il patrocinio del Comune, di Saluzzo 2024 e di Terres Monviso, oltre che delle principali testate giornalistiche locali.



“L’Ospedale cittadino - afferma Giovanni Damiano, presidente di “Officina” - credo sia il bene più prezioso di tutta la comunità Saluzzese. Lo si è visto in questi ultimi due anni: ha accolto centinaia di persone affette da covid 19, dando a tutte cure, speranza e tanta umanità”. Ricordare chi non ce l’ha fatta e dire grazie a tutti gli Operatori (medici, infermieri e ausiliari) diventa quindi necessario e doveroso, senza dimenticarsi di guardare al futuro, affermano dall’Associazione. “Ci sono notizie positive che vanno in questa direzione - afferma Damiano - che ci fanno guardare al nuovo anno con prudente ottimismo”.



La serata è a ingresso libero sino ad esaurimento posti, mentre le somme eventualmente raccolte verranno devolute all’acquisto di un ecografo portatile per l’Ospedale cittadino.



La prenotazione deve avvenire alla mail dell’Associazione che è: officinadelleideeassociazione@gmail.com