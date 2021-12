Rifreddo: mercoledì 8 dicembre alle 18 si accende il grande albero in piazza della Vittoria

A Rifreddo è ormai tutto pronto per il periodo natalizio. Infatti negli scorsi giorni i ragazzi del CCR seguiti dall’educatore Andrea Besso e dal Vicesindaco Elia Giordanino, hanno provveduto a sistemare nel centro del paese gli addobbi realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria.



Addobbi che hanno anche abbellito il grande albero posto in Piazza della Vittoria e che verrà acceso con tutti i bambini mercoledì 8 dicembre alle ore 18. Durante la giornata dell’immacolata a partire dalle ore 16 ci saranno laboratori per bambini, cioccolata calda e merenda presso il campo sportivo e il salone parrocchiale.



A seguire l’apertura ufficiale della “casetta degli elfi” dove tutti i bambini potranno fino a Natale imbucare la propria letterina per Babbo Natale (si richiede di inserire l’indirizzo del mittente).



Grande chiusura alle 18 momento in cui verrà accesso ufficialmente il grande albero colorato in piazza della Vittoria.



“Invitiamo tutti i bambini – commentano dal Comune – a partecipare numerosi alle attività in oratorio e all’accensione dell’albero. Inoltre, ci tengo a ringraziare gli animatori che seguono tutto l’anno l’oratorio e anche Elisa, Loredana e “Tuttonatura” di Rifreddo per la Casetta per le letterine di Babbo Natale”.