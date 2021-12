L'arte incontra l'architettura: tre giorni di living room a Cuneo

Quest’anno Living Room ci farà entrare in quattro studi di architettura in centro a Cuneo, per scoprire le opere che quattro artisti hanno creato in maniera contest specific per l’esposizione, dopo aver soggiornato qualche giorno in città e aver familiarizzato con gli architetti ospitanti.

Appuntamento venerdì 10 ore 17:00 - 20:00 sabato 11/domenica 12 ore 16:00 - 20:00

Il concept individuato dal curatore Andrea Lerda, The space of imagination, è un invito alla riflessione sui due grandi temi che stanno modificando radicalmente le nostre vite: la pandemia e il cambiamento climatico.

Cosa immaginano gli artisti Eva Frapiccini, Bepi Ghiotti, Giovanni Termini e Flaminia Veronesi? Cos’è scaturito dall'incontro e dal dialogo con gli architetti ospitanti Luisella Dutto Architetto, Studio 3Mark, Studio24 e Studio Dario Castellino Architetto? È possibile visitare liberamente le case previa registrazione a ogni ingresso. Per avere l’entrata assicurata si può prenotare la visita guidata con partenza ogni ora. Riservate il posto su Art.ur