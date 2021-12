È avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina, sabato 11 dicembre, un incidente stradale sulla provinciale 30 a Casalgrasso.

Per cause in corso doi accertamento, si è verificato un frontale fra un camion e un minivan.

Sul posto i vigili del fuoco con le squadre da Saluzzo e i volontari di Racconigi, oltre all'emergenza sanitaria.

Al momento non si conoscono il numero e le condizioni di eventuali feriti.