Sciatore cade sulle piste di Limone, soccorso da Vigili del Fuoco in addestramento

Personale dei Vigili del Fuoco in addestramento su neve nel pomeriggio di oggi (lunedì 13 dicembre) si è trovato a prestare soccorso a uno sciatore savonese, classe ’73, caduto sulla pista del Carosello di Limone Piemonte.



Gli uomini dei Vigili del Fuoco hanno allertato il 112 per l’intervento del soccorso su pista, che al suo arrivo ha fatto richiesta dell’elisoccorso per il trasporto dell’uomo in ospedale, per accertamenti.