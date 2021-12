Al via oggi la tre giorni sul Lavoro in Comune a Cuneo. Apertura con il ministro Dadone in un Salone d'Onore vuoto

Ha preso il via oggi, in un Salone d'Onore praticamente deserto, nonostante l'importanza del tema, la tre giorni di "IlluminaJob", gli Stati Generali Mondo del Lavoro e Risorse Spa in collaborazione con il Comune di Cuneo, all'interno degli appuntamenti di IllumiNatale.

Fino a giovedì 16 dicembre, presso il Municipio, consulenti, webinar e aziende saranno a disposizione per aiutare i giovani nella ricerca di lavoro.

Durante la tre giorni i ragazzi avranno la possibilità di conoscere le opportunità di lavoro del territorio e avere una consulenza su come presentarsi alle aziende.

Stamattina ha preso il via l'evento, al quale hanno partecipato il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone, il sindaco e presidente della Provincia Federico Borgna, ilpresidente e il direttore di Confindustria Cuneo Mauro Gola e Giuliana Cirio. Nel pomeriggio webinar “Le competenze richieste dal mercato: come affrontare il mismatch” (l’incontro si potrà seguire anche sulla pagina Facebook o sul canale Youtube degli Stati Generali).

Mercoledì mattina (dalle 10 alle 12) e pomeriggio (dalle 15 alle 17) è in programma il workshop “Right Skills right job”, si chiude giovedì con gli incontri con le aziende (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17).