Concerto di fine anno della Banda cittadina “Giuseppe Verdi” a Bra

Sabato 18 dicembre alle ore 21 presso in teatro Politeama di Bra si terrà il tradizionale Concerto di fine anno della Banda cittadina “Giuseppe Verdi”. Variegato ed impegnativo sarà il programma che impegnerà i musicisti braidesi.



Oltre alle tradizionali musiche appositamente concepite per complesso bandistico, verranno eseguiti arrangiamenti di autori famosi che andranno dal classico alla colonne sonore.



La musica classica farà la sua parte con la Classical Fantasy - un medley di pezzi celebri ormai entrati nella memoria collettiva - per passare all’Andante per flauto di Mozart. Oblivion rappresenterà l’omaggio della banda G. Verdi ad un grande della musica del 900, Astor Piazzolla, compositore argentino di cui quest’anno si è celebrato il centenario della nascita e al cui ricordo il concerto è dedicato.



Per quanto concerne la musica per il cinema non potrà mancare una sezioni di brani dell’indimenticabile Ennio Morricone. Dirigerà la banda il direttore stabile, maestro Enea Tonetti. Nell’invitare i braidesi a rispondere numerosi a questa iniziativa, la Banda rivolge un grazie sentito all’amministrazione comunale che ha voluto ospitare questo concerto nella prestigiosa cornice del Politeama.