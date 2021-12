Scontro tra auto e furgone a Savigliano all'incrocio con Strada Sanità

Strada bloccata per diversi minuti a Savigliano questa mattina a seguito di un incidente sulla Sp 662.

A scontrarsi, all'altezza dell'incrocio con strada Sanità, un'autovettura e un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco da Saluzzo per la messa in sicurezza dei veicoli. In loco un'ambulanza medicalizzata con a bordo l'equipe medica sanitaria per accertare le condizioni dei coinvolti di cui non si conoscono generalità e condizioni.

Polizia locale coinvolta per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.

Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 10 di oggi, mercoledì 15 dicembre. La circolazione momentaneamente è tornata alla normalità.