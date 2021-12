Posti esauriti per il concerto di Natale per l’Ospedale di Saluzzo, creato per ricordare, ringraziare e guardare al futuro

Grande risposta per il “Concerto di Natale per l’Ospedale di Saluzzo” voluto dall’Associazione “Officina delle idee”.

Posti tutti esauriti per domani sabato 18 dicembre al Teatro Magda Olivero e la decisione della replica dell’evento con lo stesso format e stessa location sabato 8 gennaio, alle 20,45.

Una risposta che visualizza l’attenzione sempre crescente di cittadini, enti, rappresentanti del territorio, dell'Asl, verso la struttura ospedaliera saluzzese.

Protagonisti dell’iniziativa benefica 2I Polifonici del Marchesato", insieme al Coro J4JOY che si alterneranno sul palco intervallati da letture proposte dalla Compagnie “Teatro Prosa Saluzzo” e “Primo atto”.

“Ricordare, ringraziare e guardare al futuro" i temi che verranno toccati nel corso della serata, che vede il patrocinio del Comune di Saluzzo 2024 e di Terres Monviso, oltre che delle principali testate giornalistiche locali.

“L’Ospedale cittadino - afferma Giovanni Damiano, presidente di “Officina” - credo sia il bene più prezioso di tutta la comunità Saluzzese. Lo si è visto in questi ultimi due anni: ha accolto centinaia di persone affette da covid 19, dando a tutte cure, speranza e tanta umanità".

"Ricordare chi non ce l’ha fatta e dire grazie a tutti gli operatori (medici, infermieri e ausiliari) diventa quindi necessario e doveroso, senza dimenticarsi di guardare al futuro" affermano dall’Associazione.

“Ci sono notizie positive che vanno in questa direzione - conclude Damiano - che ci fanno guardare al nuovo anno con prudente ottimismo”.

La serata è a ingresso libero e per l’accesso è necessario il green pass oltre al rispetto delle misure di sicurezza imposte per il Covid, come l’obbligo di indossare la mascherina.

Il concerto potrà essere seguito in diretta sulla pagina facebook di TargatoCn. Ulteriori informazioni e prenotazioni: officinadelleideeassociazione@gmail.com