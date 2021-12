Servizio civile alle ACLI cuneesi: tredici i posti disponibili

È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per il Servizio Civile Universale rivolto ai giovani in età compresa tra i 18 ai 28 anni, che sarà avviato tra maggio e giugno del 2022; e sono 11, per 13 posti totali disponibili, i progetti finanziati per le Acli della provincia di Cuneo.



Quella di svolgere il servizio civile è una scelta volontaria di chi desidera dedicare alcuni mesi (dagli 8 ai 12) della propria vita al servizio di difesa, non armata e nonviolenta, della Patria; all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni a favore delle comunità e del territorio. Questa esperienza, che prevede un impegno di 25 ore a settimana e un riconoscimento economico di 444,30 euro di assegno mensile, rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani.



Sarà possibile presentare domanda di partecipazione fino alle ore 14 del 26 gennaio 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on Line” (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Si potrà accedere alla piattaforma solo dopo aver ottenuto lo Spid (Sistema Pubblico d’Identità Digitale); attivabile sul sito https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid. Per i cittadini stranieri che vogliono fare domanda e non hanno la possibilità di ottenere lo Spid, il dipartimento invierà loro un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma, garantendo la possibilità di presentare domanda.



Per facilitare la partecipazione e, più in generale, per avvicinarsi al mondo del servizio civile, è disponibile, inoltre, il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it.



Le località in cui sarà possibile svolgere il Servizio Civile presso le Acli provinciali cuneesi sono: Cuneo (7 posti di cui 3 presso la sede, 2 presso la Gesac e 2 presso la Parrocchia del Cuore Immacolato), Saluzzo, Savigliano, Alba, Fossano e Mondovì (1 per ogni sede Acli) e Dronero (1 al Circolo Acli Alzheimer Caffè). I titoli dei progetti sono: “Giovani dentro”; Voglio essere social”, “Sport senza barriere” e “Smart generation”.



Per maggiori informazioni, telefonare in sede Acli a Cuneo, al n. 0171 452611.