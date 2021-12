Incidente stradale, questa mattina, mercoledì 22 dicembre, sulla strada provinciale 184 nel comune di Villafalletto.

Un'auto è uscita di strada cappottandosi in un prato, fortunatamente non risultano altri veicoli coinvolti. Sul posto sono in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco di Busca per la messa in sicurezza. La persona alla guida del mezzo è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cuneo.