Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate ieri sera, giovedì 30 dicembre, ad Artesina, frazione di Frabosa Sottana.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 20. Nessun ferito grave.

Una delle due auto è uscita fuori strada. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Mondovì per il recupero. L'intervento di messa in sicurezza si è concluso poco prima delle 23. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.