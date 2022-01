Fondazione Onda premia l'ospedale di Mondovì con due bollini rosa per la cura e l'attenzione alle patologie femminili

Sono stati 354 gli ospedali premiati da Fondazione Onda per l'attenzione alla salute della donna.

Tra le strutture a ricevere questo prestigioso riconoscimento, per il 2022-2023, anche anche il Regina Montis Regalis di Mondovì per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

"In Piemonte sono 20 gli ospedali tra quelli premiati da Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con i bollini rosa per indicare l’impegno della struttura nel promuovere percorsi e servizi dedicati alle patologie femminili" - scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - "Un ulteriore riconoscimento alla capacità della nostra #sanità di mettere sempre il paziente al centro del processo di cura con professionalità e dedizione". Un'ulteriore prova di professionalità e dedizione per il nosocomio monregalese che, lo ricordiamo, nel corso della pandemia ha saputo rimodularsi anche per accogliere mamme affette dal covid, accompagnandole dalla diagnosi prenatale al parto, in sicurezza.

"La notizia relativa al riconoscimento di ben due 'bollini rosa' all'Ospedale di Mondovì ci inorgoglisce e conferma l'altissima professionalità di medici, ostetriche e infermieri che vi lavorano" - commentano l'assessore Luca Robaldo e la presidente della Consulta femminile, Francesca Bertazzoli - "si tratta, infatti, di un'attribuzione effettuata dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere agli ospedali italiani maggiormente "vicini alle donne", quelli che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior livello clinico ed epidemiologico riservando particolare cura alla centralità della paziente. Siamo grati per questo lavoro e questo impegno perché portato avanti in un periodo non facile come quello della pandemia".

Dal ieri, lunedì 10 gennaio, è attivo il sito BolliniRosa, dove è possibile vedere le schede di ogni ospedale e i servizi offerti.