Bra, per la festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, la benedizione dei cavalli si farà

La benedizione dei cavalli a Bra si farà!

Torna domenica 16 gennaio il tradizionale appuntamento in occasione della giornata dedicata al protettore degli animali, Sant’Antonio Abate (Coma, in Egitto, 251 circa - deserto della Tebaide, 17 gennaio 357), il grande asceta del deserto e padre dei monaci, la cui biografia è una ricchezza di spiritualità enorme.

Il programma prevede alle ore 10.30 la Santa Messa presso il Santuario della Madonna dei Fiori. Poi, nel rispetto delle regole anti-Covid, tutti nell’adiacente piazzale Grande Torino (ore 11.30 circa) per la benedizione di cavalli, cavalieri, amazzoni e carrozze, un connubio tra fede, costume ed amore per gli amici a quattro zampe.

Quella di rendere omaggio per un giorno agli animali, fedeli compagni di vita dell’uomo, non è superstizione, ma ci ricorda come essi vadano difesi e non sfruttati o maltrattati e come Dio ce li abbia donati per custodirli.