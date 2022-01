Dolore a Bra per la morte di Firmino Sandri, colonna sindacale nelle sigle CISL e CGIL

Lutto a Bra per la morte di Firmino Sandri, storico attivista sindacale nelle sigle CISL e CGIL, a cui ha dedicato tutta la vita. Il suo cuore ha smesso di battere oggi, mercoledì 19 gennaio, all’età di 72 anni.

Chiusi in un dolore profondo i compagni e gli amici con i quali ha condiviso tante battaglie. Le parole di cordoglio del consigliere comunale di Bra, Bruna Sibille corrono su Facebook: “Lo ricordiamo come una persona sempre impegnata a titolo volontario, già dai tempi dello Spaccio di Unità popolare di via San Rocco. Di primo acchito a volte poteva apparire un po’ burbero, ma ci voleva poco per scoprire il suo cuore grande”.