Psicomotricità educativa per la scuola materna di Cavallermaggiore a Madonna del Pilone

La Cooperativa Sociale Scuola Materna A. Fissore gestisce la scuola materna in Madonna del Pilone a Cavallermaggiore, provvedendo ai bisogni di oltre trentacinque bambini, provenienti dai comuni di Cavallermaggiore, Bra, Cherasco e Marene.

Grazie al sostegno di Banca di Cherasco, ai piccoli alunni sarà dedicato un progetto di psicomotricità educativa e preventiva a cura della dottoressa Graziella Barbero. Gli obiettivi del percorso di psicomotricità sono rivolti alla sfera percettiva, motoria, emotiva e relazionale dei bambini, per dargli la possibilità di raccontare il proprio mondo attraverso il gioco.

“Il nostro Istituto è storicamente legato a Cavallermaggiore, alle sue frazioni e ai suoi abitanti; da oltre vent’anni, infatti, siamo a sostegno delle famiglie e delle imprese di questo territorio - spiega il Presidente di Banca di Cherasco, Giovanni Claudio Olivero -. La Cooperativa A. Fissore offre un servizio importante per la comunità ed è sempre attenta a destinare nuove e stimolanti iniziative ai suoi giovanissimi utenti. Per questo motivo abbiamo accolto con piacere la richiesta della scuola di sostenere il progetto di psicomotricità educativa che, siamo certi, porterà ulteriore benessere ai bambini del nostro territorio e alle loro famiglie”.

“La nostra Cooperativa sociale è composta da oltre settanta soci volontari e fruitori e da oltre trent’anni gestisce la scuola Materna. Come da statuto non ha fine di lucro e intende mantenere aperta questa bella realtà scolastica con lo scopo di tenere uniti i nostri paesini di campagna. Da sempre Banca di Cherasco ci ha sostenuti con contributi e sponsorizzazioni, c’è sempre stata ottima collaborazione. Per questo esprimo il mio grazie a nome degli amministratori e delle famiglie dei bimbi” dichiara Osvaldo Abrate, Presidente della Cooperativa".