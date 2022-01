Addio a Ferdinando Vinai, storico geometra di Mondovì

Molto legato a Mondovì, dove svolgeva la professione di geometra nel suo studio in via Rinchiuso, "Nando" era molto conosciuto e verrà ricordato non solo per le sue capacità professionali e la grande cultura, ma anche per il suo carattere deciso e la sua curiosità.

Amante delle fotografie, specialmente quelle in bianco e nero, era stato anche assessore all'ambiente nel corso dell'amministrazione del sindaco Michelangelo Giusta.

La cerimonia funebre avverrà in forma strettamente privata.