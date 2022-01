Investimento in corso Nizza a Cuneo, all'altezza della chiesa del Sacro Cuore. Il fatto è accaduto poco prima delle 16.

Il pedone, un uomo, non avrebbe riportato conseguenze preoccupanti. E' stato comunque portato in Pronto soccorso all'ospedale di Cuneo. Sul posto i carabinieri per i rilievi e per accertare la dinamica del sinistro.

Qualche disagio alla circolazione.