Scalatore torinese cade da una cascata di ghiaccio e si rompe una gamba in Alta Valle Gesso

Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese intorno alle ore 13 di oggi, domenica 30 gennaio.



La centrale operativa ha ricevuto una chiamata d'emergenza proveniente dalla cascata di ghiaccio "Borocillina" nel comune di Valdieri in alta Valle Gesso per un ice climber (ghiacciatore) infortunato.



In loco il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha recuperato un tecnico locale del Soccorso Alpino a supporto del tecnico di turno. Dopo aver individuato l'infortunato, hanno coadiuvato l'equipe sanitaria per la stabilizzazione e il recupero e lo hanno verricellato a bordo dell'eliambulanza per il ricovero in ospedale con una sospetta frattura a un arto inferiore provocata da una caduta.



Lo scalatore, di origine torinese, è stato recuperato a 1.770 metri di quota nel vallone della Vagliotta. L'uomo è stato trasportato al nosocomio cuneese dove attualmente è ospedalizzato.